Comores: Warmed Omari - Rennes blinde la pépite comorienne

Initialement lié avec le Stade Rennais jusqu'à juin 2021, Warmed Omari a prolongé son contrat de 3 ans avec le club breton soit jusqu'en 2024.

Jeune prometteur du Stade Rennais, Warmed Omari (21 ans) poursuit son aventure en terre bretonne. Devenu professionnel depuis l'été dernier, le franco-comorien a prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires. Le temps pour le jeune défenseur de se faire une place en Ligue 1. Même s'il ne comptabilise aucune apparition avec l'équipe professionnelle, il était présent dans le groupe lors des deux rencontres contre Chelsea et Dijon, dimanche dernier.

« Je suis très content. Le club m'a fait confiance pendant une période difficile pour les jeunes. J'ai pu montrer à l'entraînement ce que je savais faire. J'ai appris et je vais encore apprendre. Avoir fait partie du groupe pendant la Ligue des Champions a été une belle aventure. Ça a été une bonne chose pour tous les jeunes qui ont côtoyé les professionnels durant cette période. On apprend tous les jours, sur la préparation des matchs notamment. Ça va me permettre d'être un joueur du Stade Rennais F.C. pour encore trois ans. Le club m'a apporté énormément et j'espère lui apporter beaucoup lors des prochaines années. On peut voir que le club fait confiance à ses jeunes, comme dimanche dernier avec Lesley Ugochukwu et Matthis Abline. On peut rêver et se dire qu'un jour, ce sera notre tour,» a confié Warmed Omari.