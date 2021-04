Sénégal: Abdou Karim Sall annonce 10 000 emplois verts

Dakar — Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a annoncé la création d'environ 10.000 emplois verts, un projet qui vient en réponse à la problématique de l'emploi des jeunes et dont la mise en œuvre devrait être effective au plus tard le 1er mai prochain.

"Ces emplois concernent la reforestation et le reboisement. Nous sommes en train de travailler pour mettre la logistique nécessaire car ce personnel à recruter -autour de 10 mille- se chargera d'intervenir dans différentes pépinières à travers le pays", a expliqué le ministre en marge de la présentation de la revue annuelle de son département.

Il a promis que son ministère tâchera "de le faire le plus rapidement possible, et d'ériger de nouvelles pépinières dans toutes les régions, les départements et arrondissements" ainsi que "dans certaines grandes communes du pays".

La mobilisation de ces jeunes permettra, d'après Abdou Karim Sall, de concrétiser l'ambition du chef de l'Etat de reverdir le territoire national, avec un focus sur les établissements scolaires, les axes routiers et autoroutiers.

Aussi l'année 2021 sera-t-elle marquée par une campagne de reboisement "d'envergure", a-t-il dit.

"Ce sera une occasion pour nous, de matérialiser cet objectif du chef de l'Etat qui ambitionne un Sénégal vert, en ville et en campagne", a-t-il souligné.

"Nous travaillons à cela avec toutes les parties intéressées et nous avons l'espoir qu'au sortir de ces travaux, nous discuterons sur tout ce qu'il nous reste à faire pour 2021", a-t-il indiqué.