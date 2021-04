Afrique: CAN 2021 - La CAF a confirmé le report du match entre la Sierra Leone et le Bénin

La Commission d'appel de la CAF a rendu son verdict sur le match Sierra Leone - Bénin. Elle confirme le report en juin 2021 tel que décidé par la Commission d'organisation de la CAN.

Rien de nouveau dans cette affaire, est-on tenté de dire. Il n'y aura pas de qualifié sur tapis vert. La Confédération africaine de football reste droite dans ses bottes. La décision de faire rejouer le match Sierra Leone - Bénin ne changera pas, même si elle a suscité des mécontentements aussi bien de la partie Sierra-léonaise que béninoise. Après avoir auditionné les deux parties dimanche dernier, la Commission de discipline de la Confédération africaine de football a décidé de maintenir le report de la rencontre devant opposer la Sierra Leone au Bénin, qui n'avait pu se jouer le 30 mars dernier dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, en raison de contestations des tests Covid par les visiteurs. Les Sierra-Léonais avaient saisi la CAF, arguant que l'équipe béninoise avait refusé de jouer et estimant, logiquement, que les trois points de la rencontre devaient leur revenir.

Les informations supplémentaires recueillies ont permis à la CAF de trancher définitivement. Le comité d'appel a jugé, à la fois, « recevable » et « rejeté en substance », l'appel de la Fédération Sierra-léonaise de Football.

Après analyse, « la décision du comité d'organisation de la CAN de reporter le match 151 Sierra Leone vs Bénin des éliminatoires de la CAN 2021 qui se jouera en juin 2021 est confirmée », peut-on lire dans la correspondance adressée aux deux fédérations. Le comité précise par ailleurs que « toutes les autres requêtes ou prières pour atténuer ou infléchir ces décisions sont par la présente rejetées ».

Un point suffira alors aux Écureuils du Bénin, pour composter leur ticket pour la CAN 2021, tandis que la Sierra Leone devra impérativement l'emporter pour participer à cette compétition continentale.