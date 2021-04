Tunisie: Volley-ball / Finale du Championnat d'Afrique des clubs (messieurs)-EST-Zamalek (3/0) - L'Espérance sur le toit de l'Afrique

La salle de Sidi Bou Saïd a abrité hier la finale du Championnat d'Afrique des clubs (messieurs) de volley-ball qui a opposé l'EST au Zamalek. Après des débuts serrés, les « Sang et Or » ont pris leurs marques au fil des minutes. Ils ont remporté le premier set (25/20).

Le deuxième set était plus difficile à négocier pour les Espérantistes. Les Zamalkaouis ont cherché par tous les moyens à revenir dans le match. Mais les « Sang et Or » étaient plus déterminés et ont fini par remporter également le deuxième set, mais sur un score plus serré que le premier (25/23).

Le Zamalek qui s'est donné à fond durant le deuxième set s'est écroulé lors du troisième. Et les « Sang et Or » de s'imposer au troisième set sur un score sans appel (25/10).

Ainsi, l'EST s'est imposée devant le Zamalek par trois sets à zéro. L'EST a été sacrée championne d'Afrique pour la cinquième fois de son histoire. Félicitations !