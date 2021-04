Sénégal: Menaces et accusations du Sudes/Esr - Cheikh Oumar Anne liste les efforts de l'Etat en réponse

Quelques jours après la sortie du SUDES/ESR, le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a apporté des éléments de réponse relatifs aux cinq points mentionnés dans leur préavis de grève déposé et qui couvre la période du 20 avril au 31 décembre 2021. Dans une déclaration rendue publique hier, mardi 27 avril, le MESRI qui déplore «l'attitude de certains dirigeants du SUDES/ESR qui, sous prétexte de revendications basées sur l'exigence d'une remise en cause des acquis d'un syndicat majoritaire, se singularisent par une arrogance, voire une immaturité, et des attaques injustifiées et continuelles à l'endroit de toutes les composantes du sous-secteur de l'Enseignement supérieur», compte toutefois rencontrer les syndicalistes pour recueillir l'ensemble de leurs revendications écrites et orales.

Sur l'exigence de «l'abrogation ou la modification substantielle de la loi 2015-26 relative aux universités publiques» par le SUDES/ESR, le MESRI «rappelle que cette loi découle d'un large consensus entre le gouvernement et l'ensemble de la communauté universitaire (instances délibérantes et syndicats représentatifs) et constituait une des recommandations consensuelles nationales de la CNAES». Cheikh Oumar Anne et CIE de poursuivre : «Le décret d'application de cette loi, n°2020-979 du 23 avril 2020, a été signé. Les projets de décrets et règlements relatifs à l'organisation et le fonctionnement de chaque université ont été adoptés par les instances délibérantes des dites structures. Le processus devant aboutir à leurs signatures par l'autorité compétente suit son cours normal».

A en croire le MESRI, la présence des syndicats PER dans les différentes instances sera ainsi basée sur le principe de leur représentativité respective dans chaque université. Sur la réclamation du «Plan Marshall de recrutement des PER», le MESRI, «conscient de la nécessité de renforcer l'encadrement pédagogique des étudiants, a autorisé en 2020, sur fonds propres, la création de 200 nouveaux postes d'enseignants, en plus de ceux créés pour les besoins des nouvelles universités (UAM et USSEIN)», rapporte le document.

Selon le MESRI, «le programme de création de postes d'Attaché temporaire de recherche (ATER), dont l'objectif était de renforcer l'encadrement, est en attente d'une validation par les universités. Des efforts seront encore faits pour le renforcement de l'encadrement».

En revanche, sur la transformation de l'UVS en un Institut national de la formation continue sous la tutelle scientifique de l'UCAD, le MESRI a fait savoir «qu'il serait particulièrement hasardeux de casser la dynamique de l'UVS qui a fini de s'installer au cœur du dispositif de l'enseignement supérieur sénégalais». Au sujet du «financement et équipement des laboratoires de recherche des Universités», le MESRI affirme «qu'il est en train de finaliser leurs équipements dans le cadre du programme des 100 laboratoires décidés» parle Président de la République.

Sur «l'augmentation de la prime de recherche semestrielle à hauteur de 750 000 FCFA et le perdiem de voyage à 150.000 FCFA/jour», le MESRI a tenu à rappeler «les immenses efforts financiers consentis depuis plusieurs années pour l'amélioration des conditions des PER avec : la réforme des titres et grades avec un impact financier considérable (augmentation nette de salaire de 30 à 40%), l'augmentation des indemnités réelles de logement du Personnel Enseignant et de Recherche (PER) y compris ceux qui sont logés dans le patrimoine bâti des Universités, l'instauration d'un Fonds de solidarité destiné aux PER partis à la retraite avant 2017 afin qu'ils bénéficient des avancées obtenues, le paiement des pensions de retraite allant de 70 à 85% du dernier salaire net pour les autres, le relèvement des indemnités des Directeurs centraux des Universités, des Doyens de Facultés et Directeurs d'UFR, des Assesseurs et Directeurs-adjoints d'UFR, des Chefs de Département/ Section et de tous les hauts responsables du Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS)».

Concernant «l'achèvement de toutes les infrastructures», le MESRI rappelle que, «dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Président de la République issues de la CNAES, le travail accompli par les différentes structures (ACBEP, PAUVS, DMCEES) a permis de réaliser de nombreux chantiers, tandis que d'autres sont en phase de finition». Il cite, entre autres, la réception dernières infrastructures réceptionnées à l'UGB, l'UASZ.

Concernant la «prise en charge sociale et la motivation des PER», «le MESRI rappelle avoir entamé un programme volontaire visant à doter les enseignants de bureaux à l'UCAD, à l'UGB et à l'UADB pour un montant de 500 320 000 FCFA».

Pour la facilitation de l'accès à la propriété privée des Enseignants près de leur lieu de travail, il est indiqué que «des efforts importants ont été faits en la matière avec l'augmentation du prêt DMC qui est passé de 3 à 5.000.000 FCFA et l'appui constant apporté aux différentes coopératives d'habitat mises en place par les PER, sans compter la valorisation substantielle de l'indemnité de logement et de la prime académique de logement corrélée au grade de l'enseignant».