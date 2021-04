Sénégal: Hopital Magatte Lo de Linguère - Le directeur jette l'éponge

Après l'incendie à l'unité de néonatologie de l'hôpital Magatte Lo de Linguère qui a coûté la vie à quatre bébés et blessé deux autres, le directeur, Dr Abdou Sarr a annoncé hier, mardi 27 avril sa démission aux fonctions de directeur de l'hôpital Magatte Lo de Linguère par le biais d'une lettre adressée au président de la République, Macky Sall.

A-t-il pris les devants ou a-t-il senti qu'il est sur siège éjectable ? En tout état de cause, le directeur de l'hôpital Magatte Lo de Linguère a décidé de partir. Dr Abdou Sarr a rendu le tablier hier, mardi 27 avril, quelques jours après l'incendie qui a ravagé l'unité de néonatalogie du service de pédiatrie de cet hôpital qui a tué 4 bébés et blessé 2 autres. «Pour mettre à l'aise les autorités, ma famille et le personnel de cet établissement dans un élan républicain, nous vous présentons notre démission aux fonctions de directeur de l'EPS de Linguère à compter de ce jour 27 avril 2021», explique-t-il dans sa lettre de démission adressée au Président de la République.

Après six ans et deux mois passés à la tête de l'hôpital de Linguère, Abdou Sarr adresse ainsi ses remerciements aux autorités. « Je remercie le Président de la République, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, le Pr Eva Marie Coll Seck qui a cru en moi en cette période, mais également les autorités administratives et territoriales notamment, le président du conseil départemental de Linguère et président du conseil d'administration de cet établissement Me Amadou Ka, le maire de la commune de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye pour l'accompagnement dont ils ont fait montre tout au long de notre séjour», a déclaré Dr Abdou Sarr.

Effet, selon certaines informations, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a suspendu le personnel de garde et le directeur de l'hôpital, en attendant les éventuelles poursuites judiciaires, après le drame qui a choqué plus d'un.

Pour rappel, un incendie s'est déclaré samedi dernier 24 avril à l'unité de néonatologie de l'hôpital Maguette Lo de Linguère causant la mort de 4 bébés et blessé 2 autres. La gendarmerie avait ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie.

Au chevet des parents le même jour, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr avait fait savoir que le gouvernement va leur apporter tout le soutien nécessaire. Il avait promis que la lumière serait faite sur cette affaire.