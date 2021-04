Afrique: Coupe arabe de la FIFA - Un test pour Qatar 2022

Le tirage au sort de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2021 a eu lieu hier, mardi 27 avril à l'Opéra Katara de Doha en présence du Président de la Fifa, Gianni Infantino et celui de la CAF, Patrice Motsepe.

Les neuf équipes les mieux classées, dont le pays hôte, le Qatar, rejoindront les sept vainqueurs de la phase de qualification du tournoi final. Les 23 équipes ont été réparties en quatre groupes de quatre, selon un document qui nous est parvenu.

Prévue à la fin 2021, la Coupe arabe sera l'occasion de tester les installations et les opérations à tout juste un an de la première Coupe du Monde de la FIFA organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe.

En effet, les quatre vainqueurs de groupe et les quatre finalistes de groupe passeront à la phase à élimination directe: quarts de finale, demi-finales, barrages pour la troisième place et finale. Les matchs auront lieu dans six stades du Qatar 2022, les sites devant être confirmés en temps voulu. «Le Qatar est très heureux d'accueillir la Coupe arabe de la FIFA plus tard cette année. Les équipes nationales de toute la région auront l'occasion de participer à un tournoi de haut niveau qui ne manquera pas de capter l'attention des fans du monde entier. C'est également une étape importante pour le développement de l'équipe nationale et de l'ensemble du pays alors que nous peaufinons les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA en 2022», a déclaré le président de l'Association de football du Qatar SE Cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani.

Quant au PDG de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 LLC, Nasser Al Khater, il dira : «suite à l'organisation réussie de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2019 et 2021, la Coupe Arabe de la FIFA offre au Qatar une nouvelle occasion de tester nos plans et préparatifs avant la Coupe du monde Fifa.

Les fans, les joueurs et les officiels auront la possibilité d'utiliser l'infrastructure de la Coupe du monde, y compris les stades, les sites d'entraînement et d'autres installations. Nous sommes impatients d'accueillir des équipes nationales du monde arabe alors que nous nous préparons au plus grand événement sportif de l'histoire de notre région en 2022».