Sénégal: Saly-Portudal / Assemblée plénière - Le Haut conseil du dialogue social s'évalue

La 22ème assemblée plénière du Haut Conseil du Dialogue Social s'est ouverte hier, mardi 27 avril à Saly-Portudal en présence de sa présidente Mme Innocence Ntap Ndiaye. Les travaux sont axés autour du thème : «Evaluation du programme d'activités annuel réactualisé, examen et adoption du projet programme d'activités annuel 2021 du Haut Conseil du Dialogue Social».

La présidente du HCDS s'est en outre prononcée sur le front social en ébullition dans la commune de Sindia entre les travailleurs de l'usine de fabrication de carreaux Twyford et leur direction soldée par une arrestation de 25 parmi eux. Elle exhorte la direction de l'usine Twyford à retrouver la sérénité.

D'emblée, Madame la présidente du Hcds a tenu à préciser qu'elle est chargée du Dialogue Social et non du Dialogue Politique. Point donc de commentaire sur la situation politique et la déclaration du Chef de l'Etat, sur sa mise en garde suite aux saccages des biens et des personnes relevés les 3, 4 et mars derniers. Mieux, elle a invité à ne pas mettre le président de la République en face de l'opposition.

La présidente du Hcds considère l'assemblée plénière comme un acte fondateur car, statuant sur l'évaluation et l'adoption de son budget, en plus de fixer des projets pour l'année en cours et de définir des perspectives.

A l'en croire, le Hcds s'est inscrit dans une véritable prospective pluriannuelle car, avec l'adoption de son cadrage 2020-2022 arrimé au Plan d'Actions prioritaires 2019-2023 du Plan Sénégal Emergent et intégrant la nouvelle orientation du budget programme. L'Assemblée plénière qui se tient dans un contexte de covid19 avec ses conséquences économiques et sociales ressenties difficilement par les travailleurs, lui fera dire que l'Etat dispose d'une occasion d'introspection.

Par ailleurs, la présidente du Hcds a loué le comportement des parties prenantes au Dialogue Social tripartite d'avoir su faire preuve de résilience dans un engagement résolu de lutte et de riposte contre la propagande de la covid19 et surtout de la relance des activités économiques. Selon elle, la pandémie a bouleversé les agendas et perturbé la programmation d'activités de bon nombre d'organisations.