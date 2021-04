Cameroun: Coupe de la Confédération - Coton Sport vise la première place

En déplacement au Maroc, le club de Garoua affronte RSB Berkane ce soir en match comptant pour la sixième et dernière journée de la phase de poule pour finir en beauté.

A quelques heures du coup d'envoi des matches comptant pour la sixième et dernière journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), Coton Sport de Garoua et JS Kabylie occupent la tête de la poule B, avec neuf points chacun, avec un léger avantage pour le club de Garoua qui a inscrit cinq buts de plus que son challenger. C'est donc clair qu'on assistera à une bataille à distance pour le contrôle définitif de ce groupe. On aura ainsi du côté du Maroc, Coton Sport qui affrontera RSB Berkane ; et en Algérie, JS Kabylie reçoit Napsa Stars football club. Des rencontres qui se joueront au même moment. Il sera 22h à Garoua quand les Cotonculteurs affronteront leurs adversaires.

Après sa défaite à domicile mercredi dernier contre JS Kabylie (1-2), Coton Sport de Garoua s'est tout de même qualifié pour les quarts de finale de cette compétition, grâce à la victoire de Napsa devant RSB Berkane (1-0). Le tenant du titre est ainsi éliminé à cette étape de la compétition. Un résultat qui a certainement reboosté le moral des poulains de Souleymanou Aboubakar. Toutefois, dans les rangs du club de Garoua, on est conscient que cette dernière sortie sera difficile, puisqu'une équipe éliminée n'a plus rien à perdre. L'objectif reste de terminer à la tête de la poule B. « En terminant à la première place, on commencera les quarts de finale à l'extérieur et on jouera le match retour à domicile », apprend-on du responsable de la communication et du marketing de Coton Sport de Garoua.

C'est hier, en fin d'après-midi que Coton Sport a quitté Garoua pour le Maroc, avec 22 joueurs et les membres de l'encadrement technique. Dans l'effectif de l'entraîneur Souleymanou Aboubakar, on note notamment le retour de blessure d'Etame Ngombe et de Banga Bidjeme, suspendu lors de la cinquième journée après avoir accumulé trois cartons jaunes. Des pièces maitresses de la défense centrale du club. Par contre, Francis Baliang, malade, ne s'est pas déplacé. Le Nigérien Daouda Kamilou, les Congolais Oukoumou Obimpat et Ferdel Archange Ebandza Zo n'ont pour leur part pas pu se rendre à Berkane à cause des conditions particulières d'obtention de visas pour les ressortissants de leurs pays. Cette nuit, les Cotonculteurs voudront tout donner pour ramener une victoire à Garoua. Ce n'est d'ailleurs pas impossible puisque lors de la phase aller à Garoua, Coton Sport s'était imposé contre le même adversaire sur le score de 2 buts à 0.