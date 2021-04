Cameroun: Imprimerie nationale - Angeline Florence Ngomo, nouvelle PCA

L'enseignante d'université a été nommée lundi dernier par un décret du président de la République.

Le Conseil d'administration de l'Imprimerie nationale a un nouveau président. Par un décret signé lundi dernier, le président de la République, Paul Biya, a nommé le Pr Angeline Florence Ngomo à ce poste. Celle qui a officié comme secrétaire générale du ministère du Tourisme et des Loisirs (Mintoul) de 2008 à 2020, remplace Moïse Ngae Moubeke décédé en octobre 2019. Ses premiers mots, après sa nomination, ont été exprimés à l'endroit du Seigneur, puis du chef de l'Etat pour sa haute confiance. « Je m'engage à travailler avec le directeur général et son équipe, pour que l'Imprimerie nationale soit redynamisée et retrouve ses lettres de noblesse », a-t-elle confié.

Membre de l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration françaises (IDEF), Angeline Florence Ngomo est diplômée de l'université de Paris 2 où elle a soutenu en 1989 une thèse sur le thème : « Le projet de code des sociétés de l'UDEAC : étude d'une réforme ». Enseignante d'université, le Pr. Angeline Florence Ngomo a été enseignante de droit à l'université de Douala, à l'université de Dschang, à l'université de Ngaoundéré, à l'Ecole nationale d'Administration et de Magistrature (Enam) et à l'université catholique d'Afrique centrale (UCAC). Au plan administratif, elle a occupé le poste de chef de la cellule juridique du ministère de l'Enseignement supérieur, avant d'être promue secrétaire générale du Mintoul. Poste qu'elle quitte en 2020.

Comme on le sait, l'Imprimerie nationale est la structure de l'Etat chargée d'imprimer le journal officiel, les documents importants des administrations publiques, les documents d'état civil, les bulletins de votes et de campagne des partis politiques lors des élections, entre autres. La structure qui traverse régulièrement des périodes de crise devra donc compter sur le dynamisme de sa nouvelle PCA pour rester compétitive.