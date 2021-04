Maroc/SaoTomé - M. El Malki met en avant le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations bilatérales

Rabat — Le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, a mis en avant le rôle important que joue la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations entre le Maroc et la République de Sao Tomé-et-Principe, au service des intérêts communs des deux peuples.

M. El Malki, qui a eu mardi à Rabat des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe, M. Delfim Santiago Das Neves, s'est félicité de la qualité de la coopération entre les deux institutions législatives, en particulier après la signature d'un mémorandum de coopération entre les deux institutions en 2019.

Lors de cette rencontre, le président de la Chambre des Représentants s'est réjoui de l'appui constant de la République de Sao Tomé-et-Principe à la question de l'intégrité nationale du Royaume, indique la Chambre des représentants dans un communiqué.

Le peuple marocain est très reconnaissant de la position indéfectible de Sao Tomé-et-Principe en faveur de la marocanité du Sahara, position qui a été réitérée l'année dernière par l'ouverture d'un consulat général à Laâyoune, a-t-il relevé.

Les relations entre les deux pays reposent sur des bases solides et se caractérisent par des liens d'amitié et de solidarité à tous les niveaux et dans diverses circonstances, a-t-il souligné, notant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a tenu, lors de la propagation de la pandémie du coronavirus, à acheminer des aides et matériels médicaux à de nombreux pays africains, "confirmant de la sorte que le Maroc est toujours aux côtés de ses frères en temps de détresse et de crises".

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe a réitéré l'appui de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume, faisant savoir que sa visite au Royaume s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens de coopération entre les deux pays en général, et entre les deux institutions législatives en particulier.

M. Das Neves a exprimé, à cette occasion, les remerciements de son pays pour l'aide apportée par le Royaume en vue de faire face à la pandémie du coronavirus. "Nous considérons le Maroc comme un modèle et un trait d'union entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe, et nous sommes fiers que la solidarité entre nos deux pays se renforce de jour en jour", a-t-il dit.

Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe a annoncé la constitution d'un groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays, faisant part de la ferme volonté de renforcer la coopération parlementaire bilatérale et de consolider la concertation et la coordination sur diverses questions d'intérêt commun.