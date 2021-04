Maroc: Ramadan et Bio - Purifier le corps et dynamiser un marché prometteur

Casablanca — Opter pour un Ramadan en mode Bio en privilégiant une alimentation issue de l'agriculture biologique est un gage d'une vie plus saine durant ce mois béni, mais aussi un moyen de dynamiser la filière du bio, qui quoique demeurant un marché de niche, offre d'innombrables potentialités économiques et sociales.

Si certains ne jurent que par le bio, d'autres trouvent en ce mois sacré une occasion de changer leurs habitudes diététiques et opter pour des produits bio ou du moins naturels. Et il y en de toutes sortes et pour tous les goûts.

Enseignes spécialisées, grandes surfaces, fermes ou encore marchés en ligne garnissent leurs étals à l'occasion de ce mois béni. A la carte un "Spécial Ramadan", bien conçu et préparé pour satisfaire une clientèle avertie, en quête de produits bio et naturels avec une touche ramadanesque.

Fadoua, propriétaire d'une boutique de produits bio et naturels confie à la MAP que l'avènement du mois de Ramadan coïncide globalement avec une augmentation sensible de la demande en ces produits.

"Durant ces dernières années, nous avons constaté une prise de conscience chez certains consommateurs qui privilégient de plus en plus une alimentation exempte de pesticides et d'autres produits chimiques néfastes pour la santé", a-t-elle dit.

Si le bio est plébiscité chez beaucoup de personnes pendant toute l'année, d'autres, se les permettent, particulièrement, pendant le mois de Ramadan pour égayer leurs tables avec des produits plus nutritifs, plus sains et au meilleur goût et ce après une longue journée de jeûne.

Les produits prisés par les adeptes mais aussi les curieux du bio à l'occasion de Ramadan sont nombreux pour ne citer que les graines de sésame issues de l'agriculture biologique, dattes naturelles et fruits secs sans matières ajoutées, purée de tomates bio, thé et infusions bio, granolas et mueslis bio... , dit-elle.

Elle assure que l'offre bio, produite localement ou importée, est assez suffisante et diversifiée, de quoi se régaler bon et naturel.

Toutefois, Fadoua estime qu'un travail de valorisation de la production locale s'avère nécessaire, à travers notamment la promotion d'une filière locale de produits bio, le développement d'une véritable agro-industrie des produits issus de l'agriculture biologique, mais aussi la sensibilisation quant à l'importance de ce régime diététique.

En effet, avec un intérêt croissant des consommateurs pour ce régime alimentaire et la montée de prise de conscience quant à ce mode de production agricole éthique et durable, la filière du bio marocain est promise à un bel avenir. De même, la filière est hautement destinée à l'export, alors que de grands efforts sont consentis pour accroitre le potentiel de la production locale.

La nouvelle feuille de route agricole "Génération Green" lui accorde d'ailleurs une place de choix avec un objectif ambitieux d'atteindre 100.000 ha de superficie cultivée en bio d'ici 2030. Cette augmentation de la superficie de l'agriculture biologique ouvrira également de larges perspectives à la promotion du marché du bio marocain à l'export.

Par ailleurs, la filière repose sur un cadre juridique réglementaire. C'est la loi N 39-12 qui régit, depuis septembre 2018, la production biologique nationale. Ce dispositif a pour objet notamment d'encourager la valorisation des produits agricoles et aquatiques, contribuer au développement durable à travers l'amélioration des revenus des producteurs intéressés par le mode de production biologique et répondre à la demande du consommateur en lui garantissant une qualité spécifique aux produits agricoles issus du mode de production biologique.

A cet effet, cette loi fixe les règles de production, de préparation et de commercialisation des produits agricoles et aquatiques issus du mode de production biologique et détermine les obligations des opérateurs qui entendent faire bénéficier leurs produits de la mention "produit biologique".