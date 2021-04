Cameroun: Décès du Maréchal Idriss Deby Itno - Un livre de condoléances ouvert à Yaoundé

Au nom du gouvernement camerounais, le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella a signé le document hier à l'ambassade du Tchad.

Une vingtaine de minutes ! C'est le temps qu'aura duré le séjour du ministre des Relations extérieures dans les locaux de l'ambassade du Tchad au quartier Bastos à Yaoundé. Lejeune Mbella Mbella y est allé signer, au nom du gouvernement camerounais, le livre de condoléances ouvert dans cette mission diplomatique à la suite du décès, le 20 avril dernier, du Maréchal du Tchad, président de la République, Idriss Deby Itno. Accueilli à son arrivée par l'ambassadeur du Tchad, S.E Djidi Bichara Hassane, Lejeune Mbella Mbella a eu un bref entretien avec son hôte. Occasion pour lui de réitérer la compassion du président de la République, du gouvernement et du peuple camerounais au peuple frère du Tchad, durement affecté par cette disparition tragique. « Nous sommes tous éplorés par cette disparition brutale et le Cameroun continuera de se tenir aux côtés du peuple tchadien dans ces moments difficiles », a relever Lejeune Mbella Mbella.

Après avoir apposé son texte dans le livre et apposé sa signature au bas de celui-ci, le ministre des Relations extérieures a indiqué à la presse que « La disparition du président IDI a été une grande perte pour la communauté internationale, en général, pour l'Afrique en particulier et davantage pour la sous-région. Vous savez que les présidents Idriss Deby Itno et Paul Biya étaient très proches et entretenaient des relations empreintes de fraternité et de cordialité ». Rappelant que les deux chefs d'Etat étaient engagés dans le combat de la construction de la sous-région « sur les plans politique, économique, culturel et social, mais également dans un combat qui n'est pas terminé, celui de la lutte contre le terrorisme » a révélé Lejeune Mbella Mbella qui a du reste précisé que « Ma présence ici est un message du gouvernement camerounais qui vient, une fois de plus témoigner de sa solidarité à l'endroit du peuple frère tchadien ». Le ministre des Relations extérieures a rappelé que le message transmis à l'ambassade du Tchad hier se situe dans le prolongement des deux premiers envoyés aux autorités et au peuple tchadiens par le président Paul Biya en sa double qualité de président de la République et président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).