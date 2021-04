Cameroun: Jeûne du ramadan - Solidarité oblige

Des dons remis samedi dernier par le maire, Roger Mbassa Ndine.

Le maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndine, est allé samedi dernier au chevet de la communauté musulmane de Douala, qui a entamé depuis quelques jours, la période du jeûne du mois de ramadan. De New Bell Congo à Makepe-Missoke, en passant par New Bell Haoussa, Bonabéri et New Town Aéroport, il a procédé à la distribution de denrées alimentaires (sacs de riz, cartons d'huile et de sucre etc.), en même temps qu'il remettait aux principaux dignitaires de cette communauté une enveloppe.

Mobilisés pour la circonstance à toutes ces étapes, les divers représentants de cette communauté ont accueilli le geste du maire avec joie. Un geste de cœur, de partage et de solidarité appelé non seulement à soutenir la communauté musulmane, mais aussi à renforcer les capacités des leaders religieux à soutenir les fidèles tout en leur offrant un minimum pour parvenir à leurs buts pendant cette période.

Des leaders qui en ont profité pour présenter des doléances au maire. Entre autres, la réhabilitation de mosquées, le désenclavement de certains quartiers, la construction et l'aménagement d'écoles et cimetières, l'encadrement des populations dans la lutte contre le Covid-19 etc.

Roger Mbassa Ndine, partout où il est passé, a tenu à dire que la ville est de tout cœur avec les fidèles musulmans en cette période de jeûne du ramadan. Que les autres populations partagent leurs prières pour Douala, le Cameroun et son président, Paul Biya, et aussi face à la au Covid-19. Et d'appeler la communauté musulmane à continuer à prier, à respecter les valeurs de la République, sans oublier les mesures barrières prescrites par les autorités, à se préparer à aller se faire vacciner contre le Covid-19 le moment venu en dépassant les peurs et autres considérations. Et les leaders religieux ont un rôle prépondérant à jouer à cet effet, eux qui doivent faire passer le message et montrer l'exemple.

Répondant aux différentes doléances, Roger Mbassa Ndine s'est voulu rassurant. Certaines d'entre elles ont déjà trouvé des réponses. Les autres, il a dit tout l'engagement de la ville à donner le meilleur d'elle-même pour leur résolution progressive. La volonté y est et c'est ensemble, au fil du temps, que seront trouvées des réponses appropriées.