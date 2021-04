Cameroun: Université de Yaoundé II-Soa - Bientôt un centre d'études turques

Une convention a été signée à cet effet lundi dernier entre le recteur et le représentant de la fondation Maarif de Turquie au Cameroun.

Les étudiants camerounais pourront désormais apprendre la langue et la culture turque à l'Université de Yaoundé II-Soa. Une convention cadre a été signée à cet effet entre le recteur, Pr Adolphe Minkoa She et le représentant de la fondation Maarif de Turquie au Cameroun, Onur Yildiz, le 26 avril dernier à Yaoundé. Un partenariat qui aboutira dans les prochains mois à la création d'un Centre d'études de la langue et de la civilisation turques. « Il est question pour nous d'assister l'Université de Yaoundé II-Soa dans la mise en place des liens de coopération avec les universités turques », a expliqué Onur Yildiz.

Cette signature de convention entre les deux institutions s'inscrit dans une logique de partage d'expériences et de connaissances mutuelles, axée sur l'enseignement des langues. L'Université de Yaoundé II-Soa et la fondation Maarif de Turquie au Cameroun comptent ainsi organiser des activités et programmes conjoints afin de faciliter la mobilité des étudiants et des enseignants. Les partenaires entendent également s'accorder sur des travaux de recherches pour la protection des spécificités culturelles du Cameroun et de la Turquie. « Nous sommes en train de faire de notre université un grand centre d'études à l'international. Nous voulons élargir ce champ avec la Turquie, de telle sorte que les étudiants camerounais qui voudront aller étudier plus tard en Turquie n'aient pas de difficultés et vice versa », a déclaré le Pr. Mol Nang, vice-recteur de l'Université de Yaoundé II-Soa, chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises.