Cameroun: « Il faut aussi s'assurer de la compétence des nationaux »

interview

Jeanine Ngo'o Eba, directeur de la régulation de la main d'œuvre au Minefop.

Comment peut-on apprécier la présence de la main-d'œuvre locale sur les projets d'investissements publics et privés ?

Le ministre de l'Emploi l'a dit dernièrement au cours d'un conseil de cabinet, de nombreux projets d'investissements publics et privés ont un nombre impressionnant de travailleurs de nationalité étrangère, dont la plupart travaillent en marge de la réglementation en vigueur. Cet arrêté vient à point nommé pour recadrer les modalités d'attribution du visa en permettant aux Camerounais de pouvoir s'insérer dans ces entreprises tout en préservant les intérêts des étrangers.

On ne peut pas avoir de données chiffrées en termes de présence des Camerounais parce que ce que nous ne stigmatisons pas. Dernièrement à Douala, sur 30 entreprises contrôlées, on a trouvé 260 travailleurs de nationalité étrangère en situation irrégulière, donc qui travaillent sans l'autorisation du Minefop. Cet arrêté vise non pas à faire partir ces travailleurs étrangers du Cameroun, mais à mieux recadrer leurs activités afin que le Minefop s'accorde avec les entreprises sur les postes essentiels qui doivent être occupés par les étrangers pour protéger leurs intérêts, assurer leur productivité selon leurs normes et les postes pour lesquels ils peuvent contribuer, aux côtés du gouvernement, à l'insertion des nationaux.

C'est une bonne chose de savoir que le gouvernement se bat ainsi pour l'insertion de la main d'œuvre locale, mais est-elle toujours qualifiée pour ces postes ?

C'est justement parce que le ministre est conscient du fait qu'il faille s'assurer de la compétence des travailleurs nationaux qu'il a prévu cet arrêté. Ça veut dire qu'on évalue la situation au poste de travail. En fonction du mandat de l'expatrié, on s'assure que les tâches ou les compétences requises à ce poste ne peuvent pas être trouvées chez un national. Maintenant, si on ne peut pas les trouver chez un Camerounais, on s'organise pour soit le former au sein d'une structure professionnelle, soit par l'apprentissage au sein de l'entreprise. Dernièrement le Premier ministre, chef du gouvernement a prescrit la poursuite du maillage territorial des centres de formations professionnelles, une meilleure sensibilisation des Camerounais sur l'importance et la plus-value de la formation professionnelle dans le développement de leur pays. A travers ce texte, on va identifier les compétences déficitaires et l'Etat, de manière consensuelle avec le secteur privé, va s'organiser pour former les personnels à des postes.

Quels sont les moyens dont dispose le ministère pour s'assurer de l'opportunité d'une demande d'attestation de carence ?

Les moyens sont d'abord juridiques. Cet arrêté prévoit des sanctions à l'encontre des contrevenants qui seront appliqués par nos services si les engagements ne sont pas respectés. Le Minefop peut aussi solliciter la collaboration des services publics de l'Etat compétents en matière de respect des lois, notamment la police des frontières. Si une entreprise qui a volontairement souscrit à un engagement de camerounisation progressive des postes ne le fait pas, nous allons nous référer la règlementation en vigueur qui fixe les conditions d'entrée et de séjour au Cameroun pour des raisons professionnelles qui permet au ministre, en cas de non-respect des textes, de solliciter son départ du territoire national.