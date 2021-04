Congo-Brazzaville: Enseignement - Renforcer l'accès des enfants défavorisés à l'éducation

Lors d'une entrevue, le 27 avril à Brazzaville, la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Micaela Marques de Sousa, et le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, ont évoqué entre autres la nécessité pour le Congo de poursuivre les efforts déjà amorcés en matière d'équité dans l'accès à l'éducation.

« Le Congo travaille d'arrache-pied pour que tous les enfants bénéficient d'une éducation de qualité car tous les enfants ont droit à l'éducation : bantous et autochtones. Dans le cadre de la coopération avec l'Unicef, le travail va se poursuivre », a indiqué la représentante de l'agence onusienne venue faire ses adieux au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

Une étude de l'Unicef datée de 2020 indique que l'éducation des jeunes autochtones qui font partie des couches défavorisées reste un défi. 65% de ces enfants ne sont pas scolarisés. Pour résoudre l'équation, le gouvernement et ses partenaires, notamment l'Unicef et le Programme alimentaire mondial ont mis en place les écoles ORA dédiées aux enfants autochtones dans les départements de la Likouala et de la Sangha, entre autres.

Aussi, plusieurs actions sont réalisées dans le cadre de l'éducation non formelle pour donner une seconde chance aux jeunes ayant abandonné les études et ceux qui n'ont jamais été à l'école tant dans l'arrière-pays que dans les grandes villes dont Brazzaville et Pointe-Noire. Les deux personnalités ont également évoqué plusieurs autres sujets dont la protection des enfants en poursuivant la lutte contre les violences en milieu scolaire.

Ce sont donc ces efforts qui consistent à donner accès à toutes les couches surtout aux défavorisées, que le Congo est appelé à poursuivre. Le pays comptera sur l'appui de ses partenaires au développement pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés en la matière, selon la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance.