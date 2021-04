Congo-Brazzaville: Caravane du livre et du théâtre - La première édition concerne six départements

La première édition de la Caravane du livre et du théâtre a été lancée la semaine dernière à Brazzaville par Emma Mireille Opa-Elion, à l'occasion de la présentation et dédicace de son ouvrage « Seule la lutte libère ! ».

La Caravane du livre et du théâtre prendra ses quartiers tour à tour dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Niari, Lékoumou, Bouenza, et Pool, jusqu'au 6 Mai prochain. En effet, pour susciter l'intérêt des Congolais à la lecture, l'auteure de « Seule la lutte libère ! » profitera de la caravane du livre et du théâtre pour une série d'échanges et de présentations des pièces de théâtre dans les six départements du Congo. « Nous voulons par ce label rapprocher le livre de nos maisons, de nos foyers, de nos écoles. Nous voulons dire à nos enfants, aux adultes qui ont arrêté de lire de se remettre dans la lecture. A ceux qui ne vont plus au théâtre, nous acteurs, nous écrivains sommes prêts à faire cette caravane, à passer de ville en ville dans ces six départements pour leur apporter le théâtre. Donc ceux de la Lékoumou, la Bouenza, le Niari, le Pool, Pointe-Noire et Brazzaville, soyez prêts, nous commençons dès ce soir la caravane du livre et du théâtre. Nous apportons le livre et le théâtre dans vos foyers, dans vos différentes langues. »

Quant à l'ouvrage « Seule la lutte libère ! » présenté au cours de cette cérémonie par Alima Madina, professeure de philosophie à l'école militaire préparatoire général Leclerc, il est une pièce de théâtre de cent neuf pages parue aux éditions Les Lettres Mouchetées. Cet ouvrage aborde une problématique existentielle qui rappelle les efforts à réaliser en matière de respect des libertés et droits humains, notamment les droits des femmes. Divisé en trois axes, cet ouvrage aborde une problématique ayant trait à la femme, à savoir : l'excision, l'éducation de la femme, les questions d'égalité. Il met aussi en lumière les femmes qui se distinguent sur l'échelle mondiale.

Par cette création littéraire, Emma Mireille Opa-Elion veut retracer à sa manière la vie de ces braves femmes, de ces êtres d'exception qui ont marqué et qui marquent encore l'histoire de plusieurs pays d'Europe, d'Asie, des Amériques et d'Afrique. Sans faire du chauvinisme, et comme « charité bien ordonnée commence par soi-même », elle a mis un accent particulier sur l'action des femmes du Congo, son pays. Des noms comme Jeanne d'Arc, Kimpa Vita-Nsimba autrement dit Dona Beatriz, Marie Curie, Jane Vialle, Myriam Makeba dite Mama Africa, Winnie Madikizela Mandela, Antoinette Sassou N'Guesso, Edith Lucie Bongo Ondimba née Sassou Nguesso, Aimée Mambou Gnali, Joséphine Mountou Bayonne, Adine Ossebi, Francine Ntoumi... , sont rattachés à certains faits qui ont peu ou prou amélioré la cause de l'humanité, et démontrent la détermination de la femme à s'élever par l'effort et à s'émanciper des chaînes dans lesquelles la tradition veut l'enfermer.

Critiquant cet ouvrage, le Pr Mukala Kadima Nzuji a dit qu'il n'attendait pas Emma Mireille Opa-Elion sur ce registre. « J'attendais autre chose, car elle m'avait promis un livre sur Ouenzé. Elle s'était même enfermée pour commencer à écrire ce livre sur son quartier, me disait-elle. Et je l'attendais au tournant, me disant qu'elle va m'apporter un livre en sorte de reportage, de commentaire, de description sur un quartier de Brazzaville, en l'occurrence Ouenzé. Curieusement le jour qu'elle m'apporte le manuscrit ce n'est plus Ouenzé, mais Seule la lutte libère. Je me suis dit qu'il y a là une évolution, d'un reportage, d'une simple description d'un quartier on passe à la création, dire même l'aspect le plus difficile de la création, à savoir une pièce de théâtre. »

Préfacé par Isidore Mvouba, « Seule la lutte libère ! » démontre avec force et pertinence que la place de la femme dans la société africaine, et partout dans le monde, n'a cessé d'évoluer et joue un rôle incontournable sur le plan social, économique et politique d'une nation. L'auteure a illustré cent seize photos des femmes combattantes qu'elle a choisies et placées dans vingt-neuf pages de son œuvre (de la page 81 à la page 109).

Mariée et mère de cinq enfants, Emma Mireille Opa Elion est journaliste, fonctionnaire au ministère de la Culture et des Arts où elle a occupé plusieurs postes : directrice de la communication, du marketing et des relations publiques au Festival panafricain de musique ; directrice de la Coopération et de la communication ; directrice générale du Livre et de la lecture publique ; conseillère en communication ; directrice de cabinet ; et directrice générale des Arts et des lettres jusqu'au troisième trimestre de l'an 2020. « Seule la lutte libère ! » est vendu à 14 Euros soit environ 9 500 FCFA.