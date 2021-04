Afrique: Sommet des dirigeants sur le climat - Xi Jinping appelle à la construction ensemble d'un avenir partagé pour l'homme et la nature

A l'invitation du président américain Joe Biden, le président chinois Xi Jinping a assisté au sommet des dirigeants sur le climat par liaison vidéo à Beijing. Il a prononcé un discours dans lequel il a appelé à nourrir des ambitions et à mener des actions comme jamais auparavant pour construire ensemble un avenir partagé pour l'homme et la nature.

Dans son adresse, le président de la République populaire de Chine a tenu d'abord à remercier le président américain Joe Biden pour son invitation tout en lui annonçant à cette occasion avoir des échanges de vues approfondis sur le changement climatique, pour rechercher ensemble des réponses au défi climatique et trouver une voie vers la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature.

Xi Jinping a rappelé que depuis l'ère de la civilisation industrielle, tout en créant d'énormes richesses, l'homme a accéléré le prélèvement des ressources naturelles. L'équilibre des écosystèmes sur Terre a été détruit, et les contradictions profondes entre l'homme et la nature se sont exacerbées. Ces dernières années, le changement climatique, la perte de la diversité biologique, l'aggravation de la désertification et la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes ont posé des défis sérieux à la survie et au développement de l'humanité. À cela s'ajoute la propagation continue de la Covid-19 qui pèse sur différents pays dans leur développement économique et social. Face à ces difficultés inédites dans la gouvernance environnementale mondiale, la communauté internationale doit avoir une ambition et un engagement sans précédent, se hisser à la hauteur de ses responsabilités et agir de concert pour construire ensemble un avenir partagé pour l'homme et la nature, a-t-il laissé entendre.

Xi Jinping a souligné également que la Chine salue le retour des États-Unis dans la gouvernance climatique multilatérale. Il a annoncé aussi que les deux pays viennent de publier une déclaration conjointe pour affronter la crise climatique. La Chine entend travailler avec les États-Unis et les autres membres de la communauté internationale pour faire avancer la gouvernance environnementale mondiale. « Nous devons rester attachés au principe des responsabilités communes mais différenciées, la pierre angulaire de la gouvernance climatique mondiale », a-t-il indiqué.

Depuis toujours, poursuit le président chinois, la civilisation chinoise préconise l'unité entre le ciel et l'homme, le respect des lois de la nature et la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. L'idée de construire la civilisation écologique est inscrite dans la Constitution de la République populaire de Chine et fait partie des dispositions d'ensemble pour la construction du socialisme à la chinoise. À la lumière de la pensée sur la civilisation écologique, la Chine concrétise le nouveau concept de développement, suit l'orientation de la transition verte sur tous les plans du développement économique et social, accorde une importance prioritaire au développement des énergies vertes et bas carbone, et poursuit une voie de développement écologique, vert et bas carbone.

Xi Jinping a annoncé que la Chine accueillera en octobre prochain la quinzième réunion de la Conférence des parties à la convention sur la diversité biologique et travaillera avec toutes les parties pour améliorer la gouvernance mondiale de la biodiversité. Elle soutient les efforts visant à obtenir des résultats positifs lors de la vingt sixième session de la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Convaincue que « mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner des poissons », la Chine s'est engagée dans une coopération sud-sud pragmatique multiforme pour accompagner autant qu'elle peut les autres pays en développement dans le renforcement de leurs capacités à répondre au changement climatique. Des satellites de télédétection aux fins d'observation climatique pour l'Afrique, des zones de démonstration à faibles émissions de carbone en Asie du sud-est, et l'éclairage écoénergétique dans de petits pays insulaires, ce sont autant de résultats visibles, tangibles et effectifs obtenus dans la coopération sud-sud menée par la Chine sur la réponse au changement climatique, a souligné le président chinois.

Il a conclu son intervention en citant un homme de lettres de la Chine antique qui disait : « La synergie de tous permet de soulever le poids le plus lourd». Ainsi, pense Xi-Jinping, le changement climatique représente pour l'humanité un défi réel, sérieux et de long terme. Mais il se dit convaincu que si tous unissent leurs efforts et travaillent en solidarité pour le même objectif, l'humanité relèvera les défis climatiques et environnementaux et laissera aux générations futures un monde propre et beau.