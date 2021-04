Algérie: Coupe arabe 2021 - "Aller le plus loin possible dans la compétition"

Alger — Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF) Charaf-Eddine Amara, a indiqué mercredi que l'Algérie tentera de "faire bonne figure et aller le plus loin possible" lors de la Coupe arabe des nations de la Fifa, prévue au Qatar du 1er au 18 décembre prochain au Qatar.

"Nous avons hérité d'un groupe compétitif, en présence notamment de l'Egypte, qui n'est plus à présenter. Nous allons participer à cette compétition avec l'intention de faire bonne figure et se donner à fond, d'autant qu'il s'agit du premier rendez-vous majeur depuis mon élection à la tête de la FAF, qui interviendra juste avant la CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun. La FAF mettra tous les moyens pour permettre à notre sélection de se préparer dans d'excellentes conditions et réunir les meilleurs joueurs du moment pour atteindre ses objectifs", a indiqué le patron de la FAF, joint par téléphone par l'APS depuis Doha, où il se trouve à l'occasion du tirage au sort de l'épreuve, effectué mardi.

Cette compétition, réservée aux joueurs locaux, devrait enregistrer la présence d'éléments évoluant à l'étranger, en dehors du continent européen, comme l'a si bien indiqué Charaf-Eddine Amara.

Avant d'enchaîner dans le même sujet : "L'effectif qui prendra part à ce tournoi sera arrêté après concertation entre le sélectionneur national Djamel Belmadi, et celui de la sélection de l'équipe A', composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra".

"C'est important pour moi d'être présent à Doha"

Aussitôt élu à la tête de la FAF, lors de l'assemblée générale élective (AGE) qui s'est déroulée le 15 avril, Charaf-Eddine Amara n'a pas tardé à entrer dans le vif du sujet, en effectuant le déplacement à Doha en compagnie du secrétaire général de la FAF Mohamed Saâd, pour assister au tirage au sort de la Coupe arabe de la Fifa.

Profitant de sa présence au Qatar, le successeur de Kheïreddine Zetchi a eu un programme chargé mardi, puisqu'il a eu à rencontrer le président de la Fédération internationale (Fifa) et celui de la Confédération africaine (CAF).

"J'ai rencontré le président de la Fifa Gianni Infantino et celui de la CAF Patrice Motsepe. Il ne faut pas oublier que l'Algérie jouit d'une place importante aussi bien au niveau continental que mondial, d'où l'importance de ces deux rencontres".

Amara rencontrera Belmadi "au moment opportun"

Outre le fait d'assister au tirage au sort de la Coupe arabe de la Fifa, le président de la FAF devrait profiter de sa présence dans la capitale qatarie, pour avoir une discussion avec le sélectionneur national Djamel Belmadi, qui réside depuis plusieurs années à Doha.

"Je n'ai pas encore rencontré Djamel Belmadi. Dès notre arrivée à Doha, nous avons été soumis à un confinement dans une sorte de bulle : si on quitte cette bulle, on est interdits d'y retourner, ce qui est un peu délicat. Belmadi se trouve en dehors de cette bulle, ce qui a empêché pour le moment le déroulement de cette rencontre. Mais nous allons attendre le moment opportun pour nous rencontrer et discuter le plus normalement du monde, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, entre un président de la FAF et son sélectionneur, du moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir auparavant", a-t-il souligné.

Par ailleurs, interrogé sur ses premiers jours à la tête de la FAF, lui qui présidait jusque-là aux destinées du CR Belouizdad, Charaf-Eddine Amara a tenu à faire un constat.

Enfin, le premier responsable de l'instance fédérale aura l'occasion de présider vendredi la première réunion du Bureau fédéral de son mandat.

"Je vais rentrer au pays vendredi après-midi, et dans la soirée je vais présider la première réunion du Bureau fédéral, avec plusieurs points à l'ordre du jour, dont la répartition des tâches entre les membres du Bureau fédéral. Je suis certain de mener à bien mon programme de réformes. Il est réalisable, d'autant que j'ai accepté de relever le défi dans l'objectif d'apporter un plus au football national qui a besoin d'être relancé sur des bases solides", a-t-il conclu.