Seychelles: Des baleines en voie de disparition et une prairie d'herbes marines aperçus près des Seychelles

Une expédition sous-marine de Greenpeace International a vu un éventail d'animaux sauvages - y compris des cachalots et des dauphins à long bec - et une prairie d'herbes marines en bonne santé le long de la banque Saya de Malha lors d'un voyage dans la région, a déclaré un scientifique marin seychellois.

L'expédition sur le banc Saya de Malha, qui fait partie de la région du plateau des Mascareignes entre les Seychelles et l'île Maurice, s'est déroulée du 27 février au 30 mars pour en savoir plus sur sa vie sous-marine.

La scientifique seychelloise Sheena Talma, qui a pris part à l'expédition, a déclaré à la SNA que plus de 500 heures-personnes de relevés visuels ont enregistré 58 observations de cétacés tels que des baleines et des dauphins.

« Cela comprenait deux groupes de cachalots en voie de disparition ainsi que des globicéphales noirs, des dauphins à long bec, des dauphins tachetés, des baleines à bec de Blainville et des baleines de Bryde et d'un orque. Pendant le transit vers le banc de Saya de Malha, l'équipe a également documenté un groupe de cachalots aux Seychelles », a déclaré Mme. Talma.

Des relevés visuels des oiseaux ont révélé des espèces telles que les pétrels, les puffins, les fous, les sternes, les oiseaux noddy et les frégates.

« L'observation des baleines et des dauphins raconte une très belle histoire. Ils jouent un rôle important dans notre écosystème mondial car certains d'entre eux sont des prédateurs supérieurs, ce qui signifie qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Cela indique à quel point une zone est saine. Ils sont également des ingénieurs de l'écosystème et des engrais organiques océaniques - leur selle est liée à la productivité d'une zone », a déclaré Mme. Talma.

Elle a en outre souligné que le groupe avait également capturé des images sous-marines des herbiers poussant sur la rive. La banque Saya de Malha est connue pour abriter la plus grande prairie d'herbes marines du monde et, en tant que telle, est l'un des plus grands puits de carbone de l'océan.

La banque Saya de Malha est connue pour abriter la plus grande prairie d'herbes marines du monde. (Tommy Trenchard/Greenpeace) Photo License: All Rights Reserved

"Ils avaient l'air en bonne santé. Les herbes sous-marines sont vraiment efficaces car ils absorbent le carbone de l'atmosphère et le stocke dans leurs racines et dans le sol afin qu'il ne contribue à aucun carbone atmosphérique. Si nous détruisons ces herbiers, cela signifie que nous allons également retirer ces réserves de carbone vraiment importantes », a déclaré Mme. Talma.

En maintenant le carbone enfermé en toute sécurité, les prairies marines aident à ralentir la dégradation du climat et sont des aires d'alimentation et de reproduction essentielles pour une faune abondante. Une étude de 2012 dans la revue Nature Geoscience a montré que les herbiers marins peuvent stocker plus de deux fois plus de carbone provenant du dioxyde de carbone réchauffant la planète par mile carré que les forêts le font sur terre.

Pour appeler le monde à protéger les fonds marins et les herbiers, une militante climatique mauricienne de 24 ans, Shaama Sandooyea, a organisé une manifestation sous-marine au-dessus de la banque Saya de Malha, au cours de l'expédition.

"Nous savons tous que la zone a été une zone d'intérêt pour l'exploration des combustibles fossiles. À mon avis, nous devons faire plus de recherche pour vraiment comprendre à quel point c'est productif et comment c'est lié au reste des pêcheries, pas seulement dans les eaux des Seychelles mais dans l'océan Indien. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour être en mesure de trouver les bonnes stratégies de gestion afin de garantir que nous ne conduisons pas de pratiques néfastes sans les connaissances nécessaires pour les justifier, " dit Mme. Talma.

En tant que membre de l'équipe à bord de l'Arctic Sunrise, Mme. Talma a contribué à la collecte d'ADN environnemental, également connu sous le nom d'e-ADN. L'ADN est collecté à partir d'une variété d'échantillons environnementaux tels que le sol, l'eau de mer, la neige ou même l'air plutôt que directement prélevé sur un organisme individuel. Au cours de l'expédition, l'e-DNA a été collecté en collectant des échantillons d'eau.

Une fois l'échantillon prélevé, il est filtré et les petites particules sont traitées pour déterminer quel animal vit dans cette partie de l'océan. Elle a souligné que d'autres découvertes pourraient être faites dans les prochains mois à mesure que les résultats des échantillons d'ADN électronique arriveraient.

"Ces échantillons d'ADN électronique sont en cours d'analyse dans un laboratoire en France avec la collaboration de l'Université d'Exeter, moi-même, et mon collègue mauricien qui était sur le navire avec moi. Ces résultats seront disponibles l'année prochaine", a déclaré Mme. Talma.

D'autres résultats devraient arriver au fur et à mesure que l'équipe analyse les enregistrements d'hydrophones acoustiques réalisés pendant l'expédition.