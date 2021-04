Afrique: Covid-19 - La pandémie a fait au moins 3.137.725 décès dans le monde

Geneve — La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.137.725 décès dans le monde depuis son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi mercredi par des médias à partir de sources officielles.

Plus de 148.657.360 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Sur la journée de mardi, 14.536 nouveaux décès et 844.389 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 3.293 nouveaux morts, le Brésil (3.086) et les Etats-Unis (724).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 279 décès pour 100.000 habitants, suivi par la République tchèque (272), la Bosnie (257), le Monténégro (235) et la Bulgarie (232).

L'Europe totalisait 1.059.028 décès pour 49.895.378 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 904.431 décès (28.377.041 cas), les Etats-Unis et le Canada 597.446 décès (33.368.241 cas), l'Asie 326.169 décès (24.751.507 cas), le Moyen-Orient 128.814 décès (7.695.675 cas), l'Afrique 120.794 décès (4.526.568 cas), et l'Océanie 1.043 décès (42.955 cas).