Algérie: Législatives du 12 juin - Dépôt de 2400 listes de candidature

Alger — Le nombre des listes de candidature aux législatives du 12 juin prochain s'élève, après expiration des délais de dépôt des dossiers mardi à minuit, à 2.400 listes, dont 1.180 listes de partis politiques et 1.220 listes d'indépendants, a indiqué mercredi l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

"Suite à la prorogation du délai de dépôt de cinq jours en raison du nombre "énorme" de candidats, le nombre des listes dont les dossiers ont été déposés pour les législatives du 12 juin prochain, a atteint 2.400 listes, dont 1.180 listes de partis politiques et 1.220 listes d'indépendants", a précisé la même source, ajoutant que le nombre des listes d'indépendants dépasse celui des listes de partis politiques (+40 dossiers).

Le nombre des candidats pour la Chambre basse du Parlement s'est établi à "24.214", a-t-elle indiqué.

En outre, l'ANIE a dit disposer de 12 jours pour examiner les dossiers et s'y prononcer définitivement, avant le lancement de la campagne électorale, prévue le 17 mai prochain.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait signé une ordonnance portant prorogation, de cinq (5) jours, des délais de dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives du 12 juin, et ce, à la demande de l'ANIE et après consultation du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel et sur avis du Conseil des ministres, rappelle-t-on.

De son côté, le président de l'ANIE, Mohamed Charfi avait précisé que cette décision était dictée par "le grand nombre de partis politiques et d'indépendants qui ont déposé leurs dossiers de candidature et que cette décision a pour but d'éviter la précipitation dans l'examen des dossiers".