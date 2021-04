Algérie: Port d'Azzefoun - Deux marchés de gré à gré examinés par le gouvernement

Alger — Le gouvernement a examiné lors de sa réunion tenue mercredi sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, deux marchés de gré à gré simple concernant le projet de dragage et décrottage des hauts fonds du bassin du port d'Azzefoun.

Selon un communiqué des service du Premier ministre, le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre des Travaux publics et des Transports, sur la passation de deux marchés de gré à gré simple entre la Direction des Travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzou et le Laboratoire public d'études maritimes (LEM) et l'Entreprise publique méditerranée des travaux maritimes (MEDITRAM) dans le cadre de la réalisation des travaux de dragage et décrottage des hauts fonds du bassin du port d'Azzefoun et l'aide technique pour le contrôle de ces travaux et l'élaboration de l'étude d'impact environnemental.

La réalisation de ces travaux "urgents" vise essentiellement à rétablir les profondeurs d'eau suffisantes pour permettre, d'une part l'exploitation optimale de cette infrastructure portuaire et d'autre part, l'accès et la libre circulation des navires en toute sécurité, explique la même source.