Algérie: Covid-19 - Le gouvernement maintient la bonification des taux d'intérêts des crédits jusqu'au 30 juin prochain

Alger — Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion mercredi présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un projet de décret exécutif qui prévoit le maintien de la bonification du taux d'intérêt des crédits accordés aux entreprises et particuliers en difficultés à cause de la pandémie de Covid-19, et ce, jusqu'au 30 juin prochain.

Selon un communiqué des services du Premier ministre, ce texte présenté par le ministre des Finances, modifie et complète le décret exécutif n 20-239 du 31 août 2020 fixant les modalités de maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor public de la bonification du taux d'intérêt des crédits accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés à cause de la pandémie du coronavirus.

Le projet de décret prévoit le maintien exceptionnel de cette bonification jusqu'au 30 juin 2021 en vue de venir en aide aux entreprises et aux particuliers ayant subi les conséquences de la pandémie de Covid-19, sachant que la disposition prise par le gouvernement avait pris effet depuis le 1er mars 2020, souligne le communiqué.