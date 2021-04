Algérie: Amina Zoubir et Hamza Bounoua à la "Menart Fair" de Paris

Alger — Les plasticiens algériens Amina Zoubir et Hamza Bounoua prennent part à la première foire des arts de la zone Mena (Afrique du nord et Moyen-Orient), "Menart Fair", prévue à Paris du 27 au 30 mai prochain, annoncent les organisateurs.

Cette foire, prévue en présentiel et en ligne, propose une sélection de plus d'une soixantaine d'artistes modernes et contemporains reconnus dans leurs pays respectifs et représentés pour la plupart par des galeries d'art françaises ou du monde arabe.

La plasticienne Amina Zoubir est représentée à cette manifestation par l'établissement "Ayn Gallery" avec la Tunisienne Delel Tangour, alors que Hamza Bounoua, artiste peintre, sculpteur, photographe et galeriste est représenté par la galerie jordanienne "Wadi Finan Art Gallery" qui propose également des œuvres des Syriens Souad Abdallah et Besher Koushaji et des jordaniens Nissa Raad, Zaid Shawwa et Wijdan.

21 galeries d'art française, libanaise, iranienne, émiratie, ou encore marocaine représentent les artistes les plus en vue de la scène culturelle de leurs pays respectifs.

Cette première foire vise à mettre en lumière la fécondité, la singularité et l'originalité des scènes artistiques de la zone Mena.