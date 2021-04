Congo-Kinshasa: C'est possible !

Le Premier Ministre Sama Lukonde a présenté aux élus nationaux son programme du gouvernement lundi dernier, pour les deux années restantes du mandat officiel du Président de la République, Félix Tshisekedi. Avec beaucoup d'ambitions et de bonnes intentions, certes. Toutefois, il n'y a pas mille manières de le juger, si ce n'est dans les actes. Heureusement pour les observateurs, les repères ont été donnés.

Tenez ! Le Gouvernement des Warriors aura à la clé 15 piliers, 62 axes et 340 actions à accomplir. C'est énorme, gigantesque. Devant l'opinion nationale et internationale, Sama Jean-Michel a obtenu la bénédiction de tous, FCC comme USN, soit au total 410 députés pour l'investiture sur 412 votants, en un seul jour.

Comme pour dire que les Congolais, que Dieu soit témoin, ont démontré la rage d'inscrire, en lettre d'or, une page d'histoire dans les annales de la RDC.

Il faut aller vite. D'ores et déjà, 24 heures seulement aurait suffit pour la passation des pouvoirs au niveau de la Primature entre le Premier Ministre sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, et Sama Lukonde, nouveau Chef du gouvernement.

Conscient de la gabegie financière de plus de 14 milliards de dollars, qu'il promet de combler par des mesures drastiques, Sama Lukonde est déterminé de faire passer le budget actuel qui est de 6 milliards, à 12 milliards avant la fin de son mandat, mais aussi, ensemble avec ses Warriors, il a rassuré dans la foulée que son programme pourrait moissonner plus de 36 milliards, pour les 3 ans à venir. C'est ici que chaque congolais devrait également mettre la main à la pâte car, l'heure n'est plus à la division interne dans un pays où la partie Est est déjà déchirée par les conflits armés et autres atrocités.

Des piliers, la Justice qui élève une nation, dit-on, devra être administrée avec sévérité, pour que la justice sociale soit ressentie. Et ce n'est pas le Premier Ministre qui dira le contraire. "Oui, il est possible d'agir pour que la justice sociale cesse d'être un mythe et devienne enfin une réalité dans notre pays. Oui, c'est possible ! Les congolais n'ont jamais baissé les bras, y compris dans les périodes les plus sombres de leur histoire. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons montrer à la face du monde que l'impossible n'est pas Congolais", avait déclaré Sama Lukonde. Au FCC, l'accompagnement tous azimuts du programme du gouvernement est vivement souhaité. Le croc-en-jambe et autres prophéties de malheur pour la Nation devraient se conjuguer au passé. Car, le peuple congolais attend voir l'amélioration de son social, sa justice, son économie et surtout sa sécurité longtemps piétinée.