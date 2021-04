Congo-Brazzaville: Santé publique - La Cameps se dote d'un module de stockage de médicaments

La ministre en charge de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, a réceptionné le 28 avril un entrepôt réhabilité de stockage de médicaments et de produits de la Centrale d'achat des médicaments (Cameps).

L'objectif est d'améliorer l'espace de stockage afin d'avoir une chaine d'approvisionnement plus sécurisée dans la distribution et stockage des produits antipaludiques, pour les personnes vivant avec le VIH et d'autres maladies comme la tuberculose.

L'entrepôt a été construit sur une superficie de 455.35 m2 pour un volume de1963,60 m3.

Le directeur général de Catholic Relief Service (CRS), Constantin Amakala Sodio a indiqué que les travaux d'une durée de trois mois ont été financés à hauteur de 82 millions francs FCA, grâce à la contribution des Etats-Unis, de la France et de l'Union européenne.

Cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre de la subvention NFM 2, projet axé sur la distribution de masse des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action sur l'ensemble du territoire national, le renforcement du système de santé avec la chaine d'approvisionnement des médicaments.

« Avec la subvention NFM 2 du Fonds mondial, les défis étaient nombreux, mais ensemble, nous avons pu distribuer plus de 2,7 millions de moustiquaires en campagne de distribution de masse dans les départements du Congo. Certes, le chantier du combat pour éliminer le paludisme est encore grand, mais c'est un confort de savoir qu'aujourd'hui 79,3% des ménages disposent d'au moins une moustiquaire imprégnée... », a-t-il indiqué.

Il a, par ailleurs, annoncé la nouvelle subvention NMF3 en cours de mise en œuvre pour une période de trois ans allant de 2021 à 2023, avec un budget de 23 millions d'euros. « Ce fonds permettra non seulement de distribuer encore des moustiquaires imprégnées mais surtout de mettre à l'échelle la prise en charge du paludisme, incluant au niveau de la communauté », a dit Constantin Amakala Sodio.

Le directeur général du Cameps, Max Maxime Makoumba-Nzabi, a, de son côté, présenté la structure, défini ses missions et dégagé les perspectives.

La Cameps est un établissement public à caractère industriel et commercial doté d'une autonomie de gestion, explique-t-il. Ses missions consistent à acquérir les médicaments essentiels et les produits de santé ; fournir aux formations sanitaires publiques et privées les médicaments essentiels et des produits de santé ; rendre les médicaments essentiels et produits de santé disponibles, accessibles et à moindre coût aux populations sur l'ensemble du territoire national.

L'établissement est composé de cinquante-trois agents dont un prestataire et six pharmaciens.

La chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis au Congo, Ellen Thorburn, a rappelé que tout au long de la pandémie, les autres menaces graves pour la santé telles que le paludisme, le VIH et la tuberculose n'ont pas été oubliées. « Pour limiter l'impact négatif de ces maladies, il est impératif que les agents de santé à travers le pays disposent des fournitures nécessaires pour faire leur travail. Cet entrepôt sera cette source de santé, d'aide et d'espoir », a-t-elle indiqué.

La ministre Jacqueline Lydia Mikolo a assuré à cette occasion les partenaires techniques et financiers que les entrepôts mis à la disposition du ministère seront utilisés de manière rationnelle. De même, elle a annoncé la distribution du document stratégique 2020 à 2024.