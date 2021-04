Congo-Brazzaville: Economie - Gilbert Ondongo rassure la communauté d'affaires de Pointe-Noire.

Gilbert Ondongo, ministre d'Etat, ministre de l'économie, de l'industrie et du Portefeuille public a échangé le 26 avril à la chambre consulaire de Pointe-Noire avec la communauté d'affaires de Pointe-Noire sur les pistes de relance de l'économie congolaise durement frappée par les effets néfastes la pandémie de la Covid 19.

Cette réunion répond à la démarche suggérée par la coordination nationale de lutte contre la covid 19 qui a émis le vœu que soient organisées des rencontres d'échanges entre le gouvernement et les entreprises congolaises pour trouver des approches de solution visant la relance de l'économie.

Ainsi, sans détour ni langue de bois, la communauté d'affaires de Pointe-Noire, tous secteurs d'activités confondus, a exprimé ses doléances, fait des propositions et émis des suggestions à l'autorité gouvernementale. Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers a, dans son intervention fait plusieurs propositions élaborées en concertation avec les entreprises, commerçants et autres artisans.

Ainsi, Il a été demandé que soit autorisé le paiement des impôts et taxes par utilisation des crédits de la tva existants et dûment validés par l'administration, que soit mis en place un moratoire pour le paiement de la dette fiscale des entreprises. Aussi les entreprises ont-elles demandé l'annulation des pénalités fiscales liées au nouveau NIU dont il faudra alléger les conditions d'obtention et de production, l'annulation du plancher du chiffre d'affaires dans la détermination de l'impôt global forfaitaire. Au niveau social, la communauté d'affaires demande la facilitation de recours au chômage technique. Au niveau douanier, il a été demandé l'exonération des droits et taxes des équipements de santé, du matériel et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la covid 19. Il a été suggéré que soient élargies ces mesures au niveau des fournisseurs desdits produits. Au niveau économique, la communauté d'affaires a souhaité la généralisation du contenu local et la création d'un organe de régulation du contenu local. Le règlement de la dette intérieure figure au nombre des doléances. Au niveau économique, il a été suggéré que soit déduite la TVA sur les rémunérations versées aux prestataires étrangers lorsque lesdites rémunérations n'ont pas été soumises à l'impôt sur le revenu. La réduction des tarifs de péage sur la Route nationale n° 1 a égalment été sollicitée tout comme la relance des travaux divers non achevés et le lancement des travaux de fabrication des tables-bancs pour équiper les salles de classe en mode Thimo (Travaux à haute intensité de main-d'œuvre). L'élimination de toutes les tracasseries administratives et celle du rançonnage le long de la RN1 constituent les goulots d'étranglement pour les entreprises qui souhaitent que l'administration joue son rôle favorisant dans plusieurs domaines de compétences (électricité, eau... ).

Tour à tour, la communauté d'affaires en général et les intervenants de la filière sous-traitance, les commerçants, les artisans, les PME (Petites et moyennes entreprises) du secteur agro pastoral en particulier sont intervenus en exprimant chacun ses doléances spécifiques liées à son activité.

Après avoir remercié, toute la communauté pour ses nombreuses propositions de sortie de crise, Gilbert Ondongo a encouragé les entreprises qui, en dépit du contexte difficile du moment, tiennent le coup et s'évertuent à ne pas mettre la clé sous le paillasson « Soyez rassurés, vos propositions seront mises à la table de la coordination nationale de la lutte contre la covid 19 à la prochaine réunion prévue en mai prochain pour que des réponses soient données, pour que les choses aillent dans le sens que vous avez souhaité », a rassuré Gilbert Ondongo, et d'ajouter : « Suite à vos demandes, certaines choses ont déjà été faites à l'instar des fonds dégagés pour le règlement du chômage technique des entreprises qui cotisent régulièrement à la CNSS. De son côté, l'administration fiscale a réaménagé certaines échéances fiscales. Aussi, nous serons des facilitateurs avec les banques pour qu'elles vous accordent des moratoires pour la restructuration de vos remboursements ».

« Aujourd'hui, vous êtes couchés, espérant que d'ici à la fin de l'année, vous serez assis et en 2022 que vous soyez debout, entrain de marcher. C'est vous qui faites le Produit intérieur brut (PIB), c'est vous qui faites la richesse nationale, les moyens de l'Etat viennent de vous par le biais des différentes taxes que vous payez. J'ai pris bonne note de tout ce que vous avez dit. Nous allons travailler ensemble et nous avancerons vers de meilleures réalités économiques », a t-il conclu.