Congo-Brazzaville: Commémoration - Une série d'événements pour le 60e anniversaire du vol du premier homme dans l'espace

Dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire du vol du premier homme dans l'espace, Youri Gagarine, les 16, 23 et 27 avril derniers à la Maison russe (ex Centre culturel russe CCR) a commencé une série d'événements avec comme partenaire « Soirée de cinéma de Bordeaux ». Le film consacré aux pilotes-pionniers Russes tourné par la célèbre société russe Bazelevs a été projeté en présence des ambassadeurs accrédités au Congo et le 27 avril au grand public.

Le 12 avril 1961, après avoir prononcé la phrase « Allons-y », Youri Alekseevitch, pour la première fois dans l'histoire, réalisa un vieux rêve de l'humanité : il vola autour de la planète Terre. Son vol a duré cent huit minutes. Cette percée technologique réalisée par l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) en si peu de temps après la dévastation de la guerre mondiale, a été enregistrée dans l'histoire et, depuis lors, la journée de l'astronautique est célébrée dans le monde entier.

Ainsi, la projection du film russe «Le Temps des pionniers» ouvre le mois de l'espace. En plus de regarder le film, les invités de la soirée se sont sentis comme des astronautes en portant des lunettes de réalité virtuelle. Le film «Le Temps des pionniers» est dédié aux années 60 du vingtième siècle, quand toute une galaxie de cosmonautes russes a fait une percée dans ce domaine.

Dans cette mission tout ce qui peut aller de travers va arriver. « L'Union soviétique était le pionnier dans l'espace. Le premier satellite fut lancé en 1957. Cette année nous célébrons le soixantième anniversaire du premier vol spatial habité, réalisé par le cosmonaute russe Youri Gagarine. Alexei Arkhipovich Leonov, un autre Russe, est le premier homme à avoir réalisé une sortie extravéhiculaire dans l'espace en 1965 dans le cadre de la mission Voskhod 2. Et bien sûr, égalité homme-femme : La première femme cosmonaute Valentina Terechkova est russe. Leur vol fut l'événement d'une escale historique », a déclaré la directrice du CCR Fakhrutdinova Maria Albertovna.

Et d'ajouter que c'est une histoire du rêve de longue date de l'humanité de voler vers les étoiles, qui est devenu une réalité. « Bien sûr, c'est un exemple du courage et d'héroïsme d'une personne en particulier. Mais derrière cela, il y a aussi un énorme travail de plusieurs milliers de scientifiques, concepteurs, ingénieurs. Il faut bien comprendre que le développement contemporain est dû largement à la conquête spatiale. Pour nous en tant que Maison Russe, c'est très important que la langue russe est devenue la première langue dans l'espace, et elle aide toujours les gens à réaliser leurs rêves ». Rappelons que ce film a été montré avec succès dans de nombreux pays et à l'organisation des Nations unies (ONU).