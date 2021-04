Congo-Brazzaville: Examens d'Etat - La diffusion des cours reprend sur Télé Congo

La cérémonie de signature du contrat entre l'Unesco (l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) et la télévision nationale congolaise, marquant le lancement officiel de la diffusion des cours des élèves en classe d'examen s'est déroulée le 28 avril, à Brazzaville.

En présence des ministres de l'Enseignement primaire et secondaire, Anatole Collinet Makosso, de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla puis du coordonnateur résident des Nations unies en République du Congo, Chris Mburu, la représentante de l'Unesco, Fatoumata Marega et le directeur général de Télé Congo, André Ondélé, ont signé un accord qui permettra à la chaine nationale de diffuser les cours pédagogiques préenregistrés de façon quotidienne.

Selon les termes de ce contrat, les cours seront conçus et préparés par les enseignants congolais puis réalisés par la chaine du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, EAD Tv avant d'être diffusés sur les ondes de Télé Congo.

Fatoumata Marega pense qu'il s'agit d'un immense défi pour l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, surtout dans le contexte difficile marqué par la pandémie de Covid-19 dont les multiples effets néfastes ont lourdement affecté la santé des populations. Elle estime, par ailleurs, que la responsabilité du gouvernement en synergie avec ses partenaires techniques et financiers, a permis de doter le système éducatif congolais de « cet important outil stratégique de pilotage et de gouvernance aligné sur les normes internationales. L'opérationnalisation de cette importante initiative tripartie permettra d'assurer la continuité éducative, d'améliorer la qualité des apprentissages et de mieux préparer les élèves aux prochains examens », a-t-elle indiqué.

La diffusion de ces cours est une manière, d'après Thierry Moungalla, de déporter l'école dans les domiciles des élèves puisque ces enseignements occuperont cinq heures du temps des programmes de Télé Congo, à partir de 8h, chaque jour, durant trois mois.

A en croire Anatole Collinet Makosso, la signature de ce contrat assurera une meilleure préparation des élèves aux examens d'Etat dans la mesure où les cours en présentiels se poursuivront sans relâche.

Afin de mener tous les élèves de la République du Congo à suivre régulièrement ces cours, l'Unicef lancera l'opération de distribution d'environ quatre mille trois cents postes de radio solaire. Cela permettra aux élèves de l'hinterland de bénéficier, comme leurs amis des grandes villes, des bienfaits de ce nouveau service.