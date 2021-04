Angola: Le Conseil des ministres approuve la création de l'Institut de spécialisation en santé

Luanda — Le Conseil des Ministres (CM) a approuvé, ce mercredi, la création de l'Institut de Spécialisation en Santé et son statut organique respectif, dont l'objectif est de promouvoir, gérer et superviser la formation postuniversitaire du personnel de ce domaine.

Selon un communiqué de la 4e session ordinaire du CM, présidée par le président de la République, João Lourenço, ce nouvel institut est le résultat de la fusion de l'École nationale de santé publique et du Conseil national de la spécialisation postuniversitaire en sciences de la santé.

Dans le cadre de la politique étrangère, le Conseil des ministres a examiné, pour soumettre à l'Assemblée nationale, la résolution sur le protocole entre le ministère de l'Intérieur de l'Angola et le Département de police de l'Afrique du Sud, en matière de coopération policière.

Dans le domaine diplomatique, de la sécurité et de l'ordre public, les résolutions sur la ratification de l'accord de coopération entre les gouvernements de l'Angola et de la République démocratique du Congo ont été approuvées, ainsi que les protocoles à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes âgées en Afrique et des personnes handicapées.

Le Conseil a également approuvé des résolutions visant à ratifier l'Accord de Georgetown révisé, qui régit le partenariat stratégique entre l'Union européenne (UE) et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACP), ainsi que l'adhésion de l'Angola à l'Accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ITTA-2006).

La réunion a également approuvé le Protocole de la SADC sur les activités forestières et l'Accord sur les mesures de l'État de Porto, visant à prévenir et éliminer la pêche illégale non déclarée et non réglementée.

