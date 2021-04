Cote d'Ivoire: Eric Bailly - « Je suis en forme et je me sens bien »

L'international ivoirien Eric Bailly a prolongé jusqu'en Juin 2024 avec Manchester United, avec une année en option.

Eric Bailly privilégie la stabilité. Pourtant donné partant à un an de la fin de son contrat, le défenseur central a décidé de rempiler à Manchester United. L'international ivoirien a trouvé un accord avec ses dirigeants et paraphé une prolongation de deux ans, soit jusqu'en juin 2024, ont annoncé lundi les Red Devils.

Le footballeur de 27 ans a confié sa réaction après cette signature, auprès des médias du club mancunien. « Je suis très heureux. Cette décision est quelque chose à laquelle je n'ai pas eu à réfléchir, j'aime ce club et j'aime jouer pour Manchester United. Je suis heureux et ma famille aussi, tout va bien. Maintenant, le moment avec ma blessure est passé et je suis en forme et je me sens bien, et c'est tout. Un nouveau contrat est comme un nouveau défi et je suis prêt pour cela. C'est pourquoi je dis que le nouveau contrat montre que le groupe a confiance en moi - l'entraîneur, le personnel et les joueurs. Pour moi, c'est très important. Et c'est pourquoi j'ai pris cette décision de rester au club. »

Epargné par les soucis physiques qui auront longtemps ralenti sa carrière du côté d'Old Trafford, l'ancien joueur de Villarreal a disputé 15 matches toutes compétitions confondues depuis le lancement de la saison 2020-2021, pour 8 rencontres de Premier League. Pour rappel, les Red Devils l'ont recruté pour 38 millions d'euros durant l'été 2016.