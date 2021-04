Cote d'Ivoire: Gestion du budget - La direction des affaires financières et du patrimoine présente la fiche de contrôle et le mini glossaire des natures économiques

La présentation de ces deux documents a eu lieu le mercredi 28 avril 2021, à la salle de la rotonde de la cité financière, à Abidjan-Plateau, au cours d'un atelier.

Dans le cadre de la mise en œuvre du budget-programmes adopté par le gouvernement, la Direction des affaires financières et du patrimoine (Dafp) a jugé utile d'élaborer une fiche de contrôle des actes de dépenses publiques et un mini glossaire des natures économiques pour une meilleure gestion. Avec ces documents, le taux de rejets ou des différés effectués par le contrôleur financier et les cellules financières est réduit.

En effet, la fiche de contrôle des actes de dépenses publiques et le mini glossaire des natures économiques visent, entre autres, à garantir une meilleure qualité des dossiers de paiement, une meilleure imputation des dépenses publiques et permettre aux acteurs budgétaires du ministère de mieux cerner les documents constitutifs des dossiers de dépenses publiques.

Sam Ira, sous-directeur des études et de l'informatique, au nom du directeur des affaires financières et du patrimoine, Siaka Sidibé, a remercié les participants pour leur présence massive à cette rencontre. Avant de rappeler l'objectif de l'élaboration de ces documents.

« C'est suite aux constats liés à de nombreux différés et rejets de dossiers de paiement par le contrôleur financier que monsieur le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, eu égard à la mission d'assistance, d'expertise et de contrôle de la direction des affaires financières et du patrimoine, l'a instruite à l'effet d'élaborer la fiche de contrôle des actes de dépenses publiques et le mini glossaire des natures économiques », a expliqué Sam Ira.

Selon lui, cet atelier est un creuset d'échanges qui permet aux participants de trouver des voies et moyens de parvenir à une consommation totale des crédits budgétaires qui leur sont alloués. « Je voudrais féliciter et encourager le comité opérationnel mis en place au sein de la Dafp en vue de la rédaction des documents qui vous ont été présentés et à tous ceux qui ont contribué à leur finalisation », dit-il.

Le sous-directeur des études et de l'informatique a souligné que la Dafp se tient à la disposition des acteurs budgétaires pour les accompagner dans l'exécution de leurs différents budgets.

Rappelons qu'avec le budget-programmes, les Directeurs des affaires financières (Daf) des ministères sont devenus les responsables de la fonction financière ministérielle (Rffim), jouant ainsi le rôle d'acteurs stratégiques chargés d'assister les responsables de programmes de leur département ministériel.