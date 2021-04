Togo: Les populations de Golfe 1 conviées à saisir cette unique chance pour une immunité collective

Reprise depuis plus d'une semaine déjà, la vaccination contre la Covid-19 se poursuit au Togo. Dans la Commune de Golfe 1 ce Mercredi, l'heure était à une tournée d'une délégation de la Mairie de cette commune du grand Lomé sur les différents sites de vaccination. Du stade d'Ablogamé au Centre de santé de Bè Kpota en passant par le terrain de Dzifa Kpota, il a été question pour la délégation conduite par l'Adjoint au Maire, Espoir Koudjodji, d'entendre les agents de vaccination sur le travail qui est fait et leurs possibles doléances, et leur transmettre les mots du maire principal et du Conseil communal.

« La vaccination a repris il y a une semaine, et il est de bon à loi qu'on vienne sur le terrain constater des choses. Nous sommes allés au stade d'Ablogamé, Dzifa et au centre de santé de Bè Kpota. La bonne nouvelle c'est que ça a repris également au niveau des centres de santé. Selon le rapport donné à différents niveaux, on constate qu'il y a une amélioration, aux différents niveaux, mais il faut continuer par sensibiliser parce que pour attendre véritablement l'objectif, il faut que les populations se mobilisent autour de cette vaccination qui constitue le seul moyen qui nous permettra de lutter contre cette pandémie en plus des mesures barrières. Mais la vaccination nous permettra d'atteindre l'immunité collective et contrer véritablement la propagation de cette maladie », situait le chef de la délégation.

Il s'est réjoui de ce que, « cette tournée a permis de connaitre les réalités dans lesquelles travaillent les agents de vaccination et l'engouement qu'il y a autour de cette vaccination » et n'a pas caché sa satisfaction. « Nous sommes satisfaits de l'engagement de ces agents vaccinateurs-là mais nous disons qu'il faut continuer par sensibiliser », a-t-il avoué, avant de poursuivre, « et pour accompagner cette sensibilisation, à notre niveau, il y a des véhicules sonorisés qui circulent pour donner le message, et nous avons mis à contribution les chefs traditionnels ». Il a promis que les doléances seront transmises. « Nous avons pris bonne note, nous allons porter ces doléances à l'endroit des plus hautes autorités », a-t-il conclu, lui qui saluait au passage « le fait que la vaccination ait repris au niveau des centres de santé ».

Pour cette tournée, il est à noter que le Médecin Chef de la Commune de Golfe 1, Yobe Yakoua, était aux côtés des responsables de cette Commune. De ce que celui-ci a constaté, on en retient qu' « il y a beaucoup de réticence mais nous faisons de notre mieux et convions les populations à ne pas suivre ce qui se dit sur les réseaux sociaux qui véhiculent de fausses informations. On dit que le vaccin est toxique pour la population, ce vaccin va venir pour nous tuer. Nous rassurons les populations, la preuve nous étions les premiers à nous faire vacciner les 11 et 12 Mars 2021 et nous sommes bien portants, il peut y avoir quelques effets secondaires douleurs, petites fièvres mais c'est bien normal et ça passe ». Il a salué la démarche de la Mairie.

Occasion également pour lui de rappeler aux uns et aux autres, le processus de vaccination. « Vous composez le *844# pour se faire enrôler par téléphone ou sur le site, il y a l'enrôlement physique et l'enrôlement digital, après, on vous vaccine, et après, il y a la phase d'observation qui dure 15 Minutes », a-t-il fait savoir.

Comme quoi, la lutte continue et la sensibilisation, et la vaccination doivent continuer pour venir à bout de la Covid-19.