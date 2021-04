Afrique de l'Ouest: Projet Grand Tortue Ahmeyim - Les décisions phares de la deuxième session du Comité stratégique

Les Ministres en charge du Pétrole du Sénégal et de la Mauritanie, Aïssatou Sophie Gladima et Abdessalem Ould Mohamed Saleh, ont co-présidé, le vendredi 23 avril 2021, à Nouakchott, la deuxième session du Comité stratégique du projet Grand Tortue Ahmeyim (Gta), renseigne un communiqué publié sur le site du Ministère du Pétrole et des Énergies.

Pour cette sixième session à laquelle ont pris part l'Ambassadeur du Sénégal en Mauritanie et des représentants des compagnies partenaires du projet, à savoir Bp, Kosmos et les deux entreprises nationales- la Société mauritanienne des hydrocarbures et de patrimoine minier (Smhpm) et la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen)- la Commission consultative du projet Gta a passé en revue six points majeurs que sont : le refinancement du Fpso (unité flottante de production, de stockage et de déchargement) face à la crise causée par la Covid-19, la fiscalité des sous-traitants, le protocole de sécurité du projet, le contenu local, le gaz domestique et le protocole d'accord qui doit régir ladite commission, précise le document.

Parmi ces points soulevés, un accord sur la sécurité des installations de Gta a pu être trouvé entre les deux marines nationales et l'opérateur du projet British petroleum (Bp). « Les deux marines vont assurer la sécurité du projet et l'opérateur va prendre les dispositions nécessaires pour la prise en charge de cette mission ». Par rapport au gaz domestique, la Mauritanie et le Sénégal ont « une convergence de vue » pour mettre en place des synergies nécessaires sur la base des besoins réels de leur marché domestique. Ils ont, à cet effet, listé un ensemble d'actions à mener pour faciliter cette coopération.

Concernant le contenu local, les deux États ont demandé à l'opérateur Bp de « revoir ses plans » pour se conformer aux dispositions en vigueur et permettre ainsi aux privés nationaux et au personnel local de tirer le maximum des opérations. Le communiqué note, enfin, que les autres points ont fait l'objet de formulation de principes directeurs sur la base desquels les discussions vont se poursuivre pour arriver à des accords « qui n'impacteront pas les intérêts des deux pays ».