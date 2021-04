Algérie: Ligue des Champions / PSG 1-2 Manchester City - Mahrez donne l'avantage à City sur un magnifique coup franc

Ce mercredi 28 avril 2021, le PSG accueillait Manchester City au Parc des Princes, pour le match comptant pour les demi-finales aller de la Champions League, saison 2020-21. Et ce sont les coéquipiers de Riyad Mahrez, qui se sont imposés 2-1, avec un magnifique but sur coup franc de l'algérien.

Ici c'est Paris, pouvait-on lire dans les tribunes du Parc des Princes. Mais ce sont les Citizens, qui se sont imposés lors de cet act 1 des demi-finales de cette C1, saison 2020-21. Et, le génie algérien, Riyad Mahrez, a sorti son épingle du jeu, en inscrivant le but du 2-1, pour son équipe.

En effet, la première mi-temps de ce match entre les nouveaux riches du football, a été à l'avantage des Parisiens, avec un jeu plus direct et des occasions concrètes. Ce but sur corner de Marquinhos à la 15', à calmer les ardeurs de City, qui a presque perdu son football, fait de passes courtes et de possession de balles. Mais au retour des vestiaires, les poulains de Pep Guardiola, vont faire ce qu'ils savent faire le mieux ; faire circuler la balle et fatiguer l'adversaire.

Le résultat va tout de suite suivre avec ce but sur un centre tir de Kevin De Bruyne, à la 64', qui va tromper Keylor Navas, surpris qu'aucun de ses défenseurs ne dégage la balle. Acculés par les attaques de City, Gana Gueye et Paredes vont commettre beaucoup de fautes non loin de leur surface. Eh bien, c'est une énième faute du sénégalais, que le prodige algérien va punir Paris, en inscrivant un superbe but sur coup franc direct à la 71'.

City s'impose 2 buts à 1 et peut dire merci au champion d'Afrique 2019, R. Mahrez.

Le match retour à l'Etihad Stadium sera palpitant !