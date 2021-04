Cote d'Ivoire: Martyrs, familles endeuillées, personnes emprisonnées… - Le président Bédié lance les "Journées de la solidarité et du recueillement", aujourd'hui

Le lancement des "Journées de la solidarité et du recueillement" au Pdci-Rda, c'est aujourd'hui, jeudi 29 avril 2021. Un comité de pilotage et un comité d'organisation ont été mis en place pour cet événement qui va désormais s'étendre du 29 avril au 06 mai 2021. Selon le secrétaire exécutif en chef, Pr Maurice Kakou Guikahué, c'est le président du parti, le président Henri Konan Bédié, accompagné de son épouse et des personnalités, qui va procéder au lancement des activités.

La cérémonie est prévue pour 16 heures. Dans le cadre des mesures anti-Covid-19, le nombre de personnes est limité au maximum à 400. La cérémonie va se passer dans la grande salle du Bureau politique. Une chapelle ardente sera dressée pour que les militants puissent déposer des bougies et des fleurs en mémoire de tous ceux qui sont tombés au cours de cette période.

Les militants aussi rendront hommage à tous les blessés et à tous les prisonniers; qu'ils soient encore incarcérés ou dehors. Les dons serviront à aider des prisonniers qui sont sortis et dont la vie est déséquilibrée. Pour Guikahué, « le président du parti, a fait beaucoup. Nous avons donc pensé que le relais devrait être pris maintenant par les militants. Nous leur demandons donc de faire parler leur cœur ».

Côté organisation du 29 avril au 6 mai, sauf changement, Guikahué a annoncé : « nous avons regroupé les militants par délégation et les dons vont se faire par délégation. Un calendrier va être publié incessamment pour voir le jour de passage de chaque délégation. Et cela jusqu'au jeudi 06 mai 2021.

Ensuite, nous ferons le point. Comme il peut y avoir des denrées périssables, tout ce qui est en nature, au fur et à mesure que les dons seront faits, nous allons les dispatcher pour aider ceux à qui c'est destiné. A la fin, vers les 06 ou 07 mai au plus tard, nous faisons le point global devant la presse pour voir les fruits de ces "Journées de solidarité".

Nous demandons donc aux uns et aux autres de laisser parler leur cœur. Je voudrais préciser qu'au cours de ces journées de solidarité, nous allons réserver une place spéciale pour les membres du Bureau politique et les membres du Grand conseil. Si vous voyez le principe, c'est que le jeudi la haute direction passe, les autres jours, on fait passer les différentes délégations et on va réserver une place aux membres du Bureau politique et du Grand conseil.

Même si vous avez cotisé dans vos délégations, mais en tant que membre du Bureau politique, vous venez vous aussi faire votre don. Les dons sont par délégation, mais on peut également les faire individuellement. Je demande donc aux uns et aux autres de se mobiliser pour qu'à partir du vendredi, les dons puissent affluer. Pendant qu'on reçoit les délégations, tout le monde peut faire des dons. Il y aura aussi des numéros de mobile money pour permettre à ceux qui sont loin de faire leurs dons ».