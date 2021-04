Madagascar: Musique - Réko dévoile enfin le clip de « Hira »

Pour les fans, le second album de Reko est tant attendu

Tant attendu par les fans, le clip du « Hira » de Reko vient d'être dévoilé. Presque un an après, la vidéo voit enfin le jour et fait le bonheur des inconditionnels de Fy Rasolofoniaina et sa bande. Suite logique des morceaux de leur premier album, le single tonne dans le même registre. Du folk progressif mettant en avant à la fois qualité et professionnalisme. Si la bande a habitué le public à eux quatre, cette fois, plusieurs membres des troupes Lisin'Iarivo, Orimbato, et Ilo rejoignent les musiciens.

Un message d'espoir mais qui relate également un état d'esprit que beaucoup de gens ressentent en ce moment. Le plus important est d'avoir pu tirer des leçons de vie par rapport à la tragédie mondiale qui sévit en ce moment. L'importance de s'ouvrir aux autres, de partager le bon comme le mauvais, et permettre à la lumière en soi de s'épanouir. Comme beaucoup de ses pairs, Fy Rasolofoniaina a été également inspiré pendant le confinement de 2020. Et « Hira » fait partie des chansons déjà sur toutes les lèvres depuis ce temps. Et le clip conforte indéniablement ce succès dans l'attente d'un second opus.