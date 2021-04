Madagascar: Basket Africa League - « La compétition pourrait m'ouvrir des portes », dixit Kiady Razanamahenina

interview

Kiady Mijoro Razanamahenina a été appelé en renfort pour la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC) pour la saison régulière de la Basket Africa League (BAL) au Rwanda du 16 au 30 mai. Il apportera son expérience à l'équipe pour cette compétition organisée par la NBA. Interview.

Kiady, 7 ans après ta sélection au sein de l'équipe nationale, tu reviens ? Quel a été le déclic ?

« Ça faisait un moment que je n'avais pas porté le maillot de l'équipe nationale malgache et ça m'avait vraiment manqué. Après la fenêtre à Kigali, le staff et le président de la fédération m'ont appelé pour venir en Tunisie. Et j'ai accepté »

Tu t'es démarqué lors de la compétition en Tunisie en tapant dans l'œil des techniciens sur place. Qu'est-ce qui manquait à l'équipe ?

« Je pense qu'on avait les cartes en mains pour au moins gagner un match, mais nous n'avions pas été capables de gérer quand il le fallait et physiquement ça a été compliqué »

Cette compétition t'ouvre les portes du basket malgache. Tu as été appelé par la GNBC pour la Basket Africa League. Qu'est-ce qui t'a motivé pour renforcer l'ossature de l'équipe ?

« Déjà ma première motivation est d'aider mon pays et ensuite c'est une League organisée par la NBA et qui peut sûrement ouvrir des portes, donc j'ai foncé sur cette occasion. En plus, je connais un peu les joueurs ça sera plus facile sur le terrain et en dehors »

En 2014, tu nous as confié que ton rêve était de devenir joueur professionnel et jouer en NBA avec les Los Angeles Lakers. Cette compétition est une étape pour l'atteinte de cet objectif. Pourquoi la NBA, n'évolues-tu pas déjà en pro en France ?

« En France, je suis en 3e division (Nationale 1). J'ai eu un parcours assez compliqué. J'ai gravi les divisions étape par étape et la NBA c'est un rêve et je ferais tout pour y arriver. Les Lakers seront toujours dans mon cœur parce que mon joueur préféré était Kobe Bryant qui repose en paix. Actuellement en NBA je ne supporte pas d'équipe, je regarde les joueurs performants surtout les meneurs de jeu. Mais Stephen Curry et Kyrie Irving m'impressionnent. J'ai commencé à l'Union Paray Athis Basket dans les catégories jeunes puis au Fc Mulhouse, au Basket Club Porte de l'Isère (n3), au Saint André Les Vergers (n3), avec Cergy (N2) et Sorgues (N2). Depuis mi-août, j'évolue avec Get Vosges en N1.».