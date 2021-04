Madagascar: Boisson alcoolisée - Arrivée sur le marché de Booster KAMIKAZ

La société STAR vient de mettre sur le marché le dernier né de la gamme Booster, baptisé Booster KAMIKAZ. Une boisson avec un nom assez particulier qui est déjà commercialisée dans plusieurs villes du pays.

Selon la description faite par la STAR, Booster Kamikaz serait une boisson idéale pour la saison hivernale qui s'annonce. A noter toutefois qu'elle se destine à un public majeur, car elle renferme en plus du gingembre, du rhum à 7 % de taux d'alcool. Il y a donc de quoi exciter les papilles et stimuler la circulation sanguine pour les personnes qui sont à la recherche d'un stimulant.

Comme toute la gamme Booster, cette dernière est de type pre-mix, c'est-à-dire qu'elle est un cocktail tout en étant prêt à boire. Pour la reconnaître sur le marché, la bouteille est présentée avec une étiquette rouge et bleu. Mise sur le marché le mardi 27 avril 2021, cette nouvelle gamme est d'ores et déjà accessible à Antananarivo, Majunga, Tamatave, Antsirabe, Tuléar, Fianarantsoa, Morondava, Ihosy et Manakara. La STAR a fait savoir que la couverture s'étendra sur l'ensemble du Nord et du Sud du pays dès la semaine prochaine.

Des jeux. Dans le cadre du lancement de cette Booster Kamikaz, la société organisera divers jeux et animations sur la page Facebook de Booster Madagascar. Des animations qui se font exclusivement en ligne puisqu'en ce moment, les manifestations dans les lieux publics et les regroupements ne sont pas encore possibles. Pour les intéressés, des lots sont à la clé pour les jeux proposés et la STAR affirme qu'elle peut assurer la livraison de ses produits pour ses clients à Antananarivo.

D'ailleurs, il convient de noter qu'en ce moment, il est strictement interdit de consommer dans les bars et les épi-bars, mais qu'il est toujours possible d'acheter de la boisson auprès de ces commerçants et de les ramener chez soi. Attention toutefois car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et ce type de produit est réservé uniquement aux personnes ayant plus de 18 ans. D'ailleurs, les récentes études disent que la surconsommation de boisson énergétique peut entraîner des accidents cardiovasculaires. A boire avec modération donc pour les adeptes.