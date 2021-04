Madagascar: Accès à l'eau potable - Nouvelle unité de production pour le Nord de Tana

La quantité d'eau potable produite pour Antananarivo et ses environs augmente davantage avec l'installation de nouvelles unités de traitement d'eau.

Antananarivo souffre encore d'un manque d'eau potable malgré l'augmentation significative de la production. Hier, la Jirama a annoncé que l'essai technique sur l'UTC (Unité de Traitement d'eau Conteneurisée) à Ambohipanja s'était révélé concluant. Cette unité est désormais opérationnelle pour approvisionner en eau potable la commune de Sabotsy Namehana et ses alentours. A noter que la Jirama compte mettre en place des UTC dans huit zones d'Antananarivo et ses environs. Celle à Ambohipanja est donc mise en place, après celles d'Ankadindratombo et Anosizato. « L'essai technique à Ambohipanja se déroule en deux phases.

La première se concentre sur la qualité de l'eau. Les résultats indiquent que l'eau potable produite par l'UTC répond aux normes requises. Actuellement, la Jirama procède à l'essai des machines. On constate que la qualité de l'eau et la pression produite s'améliorent petit à petit. Le débit enregistré actuellement varie entre 70 et 80m3 par heure, alors que la capacité de cette UTC est de 100m3 par heure », a indiqué la Jirama. Selon les informations, une partie d'Ankadikely, ainsi que Sabotsy Namehana jusqu'à Anosy Avaratra et Lazaina bénéficieront de l'approvisionnement en eau potable à partir de l'UTC Ambohipanja.

Par ailleurs, outre les 3 UTC déjà opérationnelles, des infrastructures sont également en cours de construction, pour la mise en place d'UTC dans 5 autres zones, notamment à Mandikanamana, Tanjombato, Ampasika, Ampirika et Ivato. Chacun de ces UTC aura une capacité de 100m3 par heure.