Cote d'Ivoire: Journée mondiale du livre et du droit d'auteur - Koné Adama, président l'Apsid-CI - "La promotion du droit d'auteur est un défi permanent pour les bibliothécaires"

«La promotion du droit d'auteur est un défi permanent pour les bibliothécaires ivoiriens » a indiqué Koné Adama, président de l'Association pour la promotion des sciences de l'information documentaire en Côte d'Ivoire (APSID-CI), le vendredi 23 avril 2021 au centre d'Action Culturelle d'Abobo (CACAB), à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur sur le thème : « Rôle et défis des bibliothèques ivoiriennes dans la promotion du livre et du droit d'auteur ».

«La promotion du droit d'auteur est un défi permanent pour les bibliothécaires ivoiriens car non seulement le cadre juridique en la matière est presqu'inexistant, mais aussi et surtout parce que c'est une notion complexe, surtout avec l'introduction du numérique. » a lancé Koné Adama, président de l'APSID-CI, puis d'ajouter : «Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel aux autorités compétentes afin qu'elles s'engagent dans la construction de bibliothèques publiques dans toutes nos régions et départements. L'APSID-CI se dit disposée à y apporter sa modeste contribution».

Célébrée sur le thème « rôle et défis des bibliothèques ivoiriennes dans la promotion du livre et du droit d'auteur », la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été marquée en Côte d'Ivoire par l'organisation d'un panel. Instaurée par l'UNESCO en 1995, en mémoire du 23 avril 1616, date de décès de trois grands auteurs que sont William Shakespeare, Miguel de Carvantes et Inca Garcilaso de la Vega.

Le panel a été meublé de trois communications dites par Dr Berté Mariam, enseignant-chercheur à l'IPNETP, Attreman Kouassi Junior, Chef de service de la conservation et de la gestion des collections à la Bibliothèque nationale et Koffi Oi Koffi Alexis, responsable du Centre de Documentation et d'Information (CDI) du Lycée Sainte Marie de Cocody.

Cette activité a vu la participation de nombreux bibliothécaires venus des différentes commune d'Abidjan. Chantale Adjiman, Directrice de la Bibliothèque nationale et M. Henri N'Kouma, Directeur du livre et de la culture au Ministère de la Culture ont également pris part à cette célébration.