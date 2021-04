Cote d'Ivoire: Opération un journaliste-un terrain, un journaliste-un toit - Jean Claude Coulibaly encourage les journalistes à souscrire massivement au projet

Jean Claude Coulibaly, président de l'Unjci encourage les professionnels de la communication à souscrire au projet "un journaliste-un terrain, un journaliste-un toit ". C'était le mardi 27 avril 2021 à la maison de la presse à Abidjan- Plateau.

«La vente de terrain nu aux journalistes avec des attestations de session, la vente de terrain nu aux journalistes avec un ACD, et une location de vente qui se concrétise grâce à une holding», a dit le président de l'Unjci. Pour Jean Claude Coulibaly, c'est la concrétisation d'une promesse de campagne de l'actuel Conseil exécutif de l'Unjci dont il est le président. « Il y a eu d'autres projets qui ont été déjà initiés tels que un journaliste-un véhicule. Il y en aura d'autres encore que nous allons lancer dans les jours à venir. Chers consœurs et confrères, je vous encourage donc à saisir cette opportunité en souscrivant massivement au projet car avoir un toit est un élément incontournable de la promotion et de la stabilité sociale», a indiqué le président de l'Unjci.

« Chers journalistes et professionnels de la communication, acquérir un terrain et une maison, c'est garantir son avenir. Nous vous invitons à préparer votre avenir et celui de votre famille, en souscrivant massivement à ce projet. C'est un investissement utile pour vous et pour votre postérité. Ayez en confiance en nous ; nous sommes là pour vous accompagner», a fait savoir Kouadio Jean Delafosse , Directeur général de Jdelaf, qui représentait les entreprises partenaires. Pour lui, il n'est pas normal que des journalistes qui, souvent sans grand moyen, luttant pour le bien-être des populations et le développement du pays, ne puissent avoir au moins un toit à l'effet de jouir d'une retraite apaisée et décente.

« Les terrains avec ACD que nous vous proposons constituent déjà une hypothèque pour vous. Ils vous permettront d'obtenir des financements conséquents auprès de vos banques. Nous vous encourageons donc à adhérer à ce projet», a conclu Kouadio Jean Delafosse.

Ces terrains compris entre 100 mètres carrés jusqu'à 500 mètres carrés varient d'un million à 5 millions de FCFA .