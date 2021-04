Algérie: Turquie - Le somptueux but de Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal se montre encore décisif. L'international algérien a été l'un des acteurs de la victoire (3-2) de Besiktas sur le terrain de Rizespor.

L'ailier prêté par Leicester City a d'abord délivré une passe décisive sur le premier but inscrit au quart d'heure de jeu par Nkoudou. Il reviendra ensuite en seconde période marquer son propre but. Une magnifique réalisation qui est largement commentée en Turquie et sur les réseaux sociaux.

Grace à cette victoire, Besiktas se rapproche du titre en championnat. Ghezzal et ses coéquipiers ont six points d'avance sur leurs dauphins Galatasaray et Fenerbahce.