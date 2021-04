Cote d'Ivoire: Formation-emploi - Des étudiants de l'Ensea formés sur l'insertion en entreprise

L'Union générale des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire (Ugeci), en collaboration avec la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire (eurocham) et l'appui technique et financier de l'Union européenne (ue), a organisé une conférence le mardi 27 avril 2021, autour du thème : « Insertion professionnelle en entreprise, comment s'y prendre ? ».

La rencontre a eu pour cadre l'amphithéâtre de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea), en présence de Dr Hugues Kouadio, directeur de ladite école et d'étudiants venus en grand nombre.

La conférence a pour objectif, selon Christian Kouadio, économiste señor à l'Ugeci, de faciliter le transfert des étudiants vers les entreprises une fois leur formation achevée.

La rencontre vise également à leur prodiguer des conseils sur leur future insertion en entreprise et à intégrer le marché de l'emploi. A l'en croire, il 'agit également de contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre des réformes gouvernementales visant à l'amélioration de la qualification technique et professionnelle et de l'employabilité des jeunes étudiants diplômés.

Se félicitant de la rencontre, Dr Hugues Kouadio a exprimé toute sa gratitude à la structure formatrice. Il a aussi indiqué que cette conférence vient renforcer la coopération entre les deux entités.

Revenant sur le thème, Marie-France Durandière, directrice du programme REA (RH excellence Afrique) et Eléonore N'Da, directrice des ressources humaines à filtisac, ont instruit les étudiants sur les principes et les conduites à tenir avant et pendant leur passage en entreprise.

Les conférencières ont rappelé les notions appropriées. Il s'agit, entre autres, de choisir sa formation, décider de sa carrière, préparer son entretien d'embauche, son curriculum vitae (cv), sa lettre de motivation, construire son projet professionnel et avoir les bonnes attitudes.

Elles ont également exhorté les étudiants au respect du code, de l'éthique et de la déontologie de l'entreprise. En observant le mode de fonctionnement pour mettre en œuvre la culture de celle-ci en termes de valeurs et performances.

Pour les conférencières, seule la persévérance, la détermination et le travail bienfait peuvent valoir la réussite de leur insertion en entreprise.