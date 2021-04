Sénégal: Climat des affaires - Une dégradation de 1,9 point notée en février dernier

Dans son « Point mensuel de conjoncture de mars 2021 », la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) a analysé l'opinion des chefs d'entreprises dans le secondaire et le tertiaire. Selon la Dpee, en février 2021, le climat des affaires s'est dégradé par rapport au mois précédent.

« L'indicateur qui le synthétise, calculé sur la base des soldes d'opinion des chefs d'entreprises, a perdu 1,9 point et s'est maintenu au-dessous de son niveau de long terme. Cette situation reflète l'orientation particulièrement défavorable des opinions des prestataires de services », lit-on dans le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Dans l'industrie, l'approvisionnement difficile en matières premières (48%), l'insuffisance de la demande (43%), les difficultés de recouvrement des créances (38%) et la concurrence supposée déloyale (29%) ont, majoritairement, constitué les principales contraintes à l'activité. Néanmoins, le climat des affaires s'est renforcé (+0,4 point) dans le sous-secteur, en rythme mensuel, sous l'effet de l'optimisme des chefs d'entreprises sur les perspectives de production.

Concernant le sous-secteur des bâtiments et travaux publics, les contraintes les plus citées par les entrepreneurs interrogés sont la fiscalité (100%), le coût élevé des intrants (67%), l'accès difficile au crédit (67%) et le recouvrement difficile des créances (67%).Toutefois, le climat des affaires s'est renforcé (+10,9 points) dans le sous-secteur, en rythme mensuel, en liaison avec les orientations favorables des soldes d'opinion relatifs à l'activité générale et aux commandes (publiques et privées). L'optimisme des entrepreneurs quant aux perspectives d'activités et de commandes (publiques et privées) a, aussi, participé à la progression de l'indicateur du sous-secteur.

Au titre du sous-secteur des services, les interrogés ont majoritairement évoqué la concurrence jugée déloyale (50%), les difficultés de recouvrement des créances (25%), la fiscalité (25%) et l'insuffisance de la demande (25%) comme les principales entraves à l'activité, en février 2021. Par ailleurs, le climat des affaires s'est dégradé (-5,3 points) dans le sous-secteur, en rythme mensuel, en liaison avec le pessimisme des interrogés quant aux perspectives de tarification des services.

S'agissant du commerce, l'insuffisance de la demande (100%), les difficultés de recouvrement des créances (100%), l'approvisionnement difficile en marchandises (33%), la concurrence jugée déloyale (33%) et la fiscalité (33%) sont les contraintes à l'activité les plus évoquées par les interviewés, en février 2021. Néanmoins, le climat des affaires s'est amélioré (+1,8 point) en rythme mensuel, sous l'effet des orientations positives des soldes d'opinion relatifs au chiffre d'affaires et aux commandes reçues. L'optimisme des interrogés quant aux perspectives de commandes a, aussi, contribué à la bonne tenue de l'indicateur dans le sous-secteur.