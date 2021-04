Sénégal: En visite à Touba - L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite reçu par le khalife des Mourides

L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite Youssouf Gazzar était mercredi 28 avril 2021, à Touba, en émissaire de sa majesté le roi d'Arabie Saoudite. Le diplomate a été reçu en audience par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des Mourides, avec qui il a eu un long entretien.

En visite à Touba, le mercredi 28 avril, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Sénégal, Youssouf Gazzar, a été accueilli à la résidence Khadim Rassoul, par des dignitaires dont Serigne Ahmadou Badawi Mbacké Fallilou et le maire de la ville, avant d'être reçu en audience par le khalife général des Mourides. A la suite de son discours, le diplomate saoudien a remis un grand et exceptionnel exemplaire du saint coran à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Nouvellement accrédité au Sénégal, son excellence Youssouf Gazzar a magnifié la démarche de son prédécesseur et les rapports entre Touba et le royaume d'Arabie Saoudite. Conformément aux recommandations du roi, il a tenu à démarrer sa mission par une visite à l'autorité religieuse de la communauté mouride, pour raffermir ainsi les liens séculaires entre Touba et le royaume. Il s'agit aussi, dit-il, de transmettre à Serigne Mountakha Mbacké les chaleureuses salutations du roi du royaume d'Arabie saoudite.

Pour sa part, le khalife général des Mourides l'a remercié pour cette visite de courtoisie et a magnifié la démarche de ses prédécesseurs et le raffermissement des rapports entre le royaume d'Arabie Saoudite et Touba en particulier et, du Sénégal en général. Le guide religieux, après avoir remercié la délégation saoudienne pour les facilités à partir de l'ambassade, leur a réaffirmé sa disponibilité à toute fin utile.

A la suite de l'audience, le diplomate saoudien a visité le complexe cheikh Ahmadoul Khadim qui, dira-t-il, l'a beaucoup séduit. « A la vue de la grande mosquée de Touba, c'est comme si je me trouvais à Médine, tellement la ressemblance est saisissante. Tout cela m'a séduit je suis émerveillé par ce que j'ai vu et le comportement des gens de Touba, l'attention à mon endroit, en tant qu'émissaire, j'ai vu et je rendrai compte de ce que j'ai vu à qui de droit, nous prions pour un bon ramadan pour toute la Umma islamique » a affirmé Son Excellence Youssouf Gazzar.