Tunisie: On nous écrit - «Histoires bizarroïdes» d'Olga Tokarczuk, aux éditions Noir sur Blanc - Raconter, créer le monde

« Histoires bizarroïdes » d'Olga Tokarczuk nous fascine par la variété des tons adoptés des histoires racontées. On découvre une imagination qui dessine parfaitement l'état du monde sans le décrire tel qu'il est, mais en l'interprétant.

Olga Tokarczuk, écrivaine polonaise, est née à Sulechow le 29 janvier 1962. Elle a suivi des études de psychologie clinique à l'université de Varsovie et a exercé en tant que psychothérapeute. Elle se consacre à l'écriture à partir de 1997 et obtient le prix Nobel en 2018. Les auteurs qui ont marqué son adolescence sont Faulkner, Tolstoï, Dostoïevski, Gogol et Kafka. Son souci est de sortir des genres pour créer une forme nouvelle. Son écriture se qualifie par la poésie, l'ironie, le pessimisme et... la tendresse. Elle avance dans son discours du Nobel : «On peut appeler une partie de mon psychisme un "tendre narrateur". Le narrateur, en général, est une composante d'un psychisme humain, composé de l'âme, du corps et du narrateur. Ce dernier est responsable de la fonction de communication avec le monde : en le racontant, il crée le monde».

Ébranler les certitudes

Son recueil de nouvelles «Histoires bizarroïdes» a été traduit en français en 2020. Ce sont des nouvelles variées qui mêlent réalisme, fantastique et science-fiction. Pessimisme et humour s'y mêlent, ramenant l'homme aux dimensions qui lui reviennent: il n'est pas le centre de l'univers, il en fait juste partie comme toutes les autres créatures vivant sur terre. Pour cette écrivaine, réduire la mégalomanie de l'homme est impératif, raconter est nécessaire.

C'est une sorte de quête du sens sans cesse renouvelée, c'est un effort de synthèse qui tente de dire le monde tel qu'il est, tel que l'on imagine pour ainsi entraîner des changements dont dépend la survie de l'humain. Ainsi, les contes et les paraboles sont-ils nécessaires pour traduire le monde, le recréer en mettant en évidence l'absence de certitude et l'anxiété qui qualifient le quotidien de l'homme.

De la science-fiction au tristement réaliste, «Histoires bizarroïdes» sont des nouvelles sous-tendues à la fois par un discours fragmenté et une vision douloureusement harmonieuse: le monde est régi par l'égoïste inscription dans le quotidien et le souci de soi au détriment de l'autre. Dans l'incompréhension totale de l'autre, on agit pour retrouver le centre, zone de confort où l'on retrouve ses repères protégés par les «lisières», qu'on veut stables, du monde.

Une dizaine de nouvelles où la façon de raconter varie, «Histoires bizarroïdes» convoquent la tendresse, l'ironie,l'étonnement mais aussi un regard horrifié de réaliser la place de l'homme dans ce monde moderne qui n'hésite pas à éliminer ce qui n'entre pas dans le système de fonctionnement mis en place.

Ainsi, dans la nouvelle intitulée «Une histoire vraie», le cours des événements nous montre comment l'empathie, l'élan humain qui consiste à secourir son semblable, peut mener à sa propre perte. Une vision pessimiste où l'homme, pourtant citoyen du monde, n'a d'existence que s'il est capable de prouver son appartenance à un lieu, un pays, une famille.

Réalisme et fiction

Ébranler les certitudes, interroger est le but de ces nouvelles, de ces fragments de récit. Un éminent scientifique, William Davisson, y prend la parole. Il s'agit d'un médecin, chimiste et botaniste français d'origine écossaise, ayant vécu entre 1593 et 1669. Il raconte sa rencontre avec des «enfants verts». Il narre cet épisode de sa vie pour conclure : « De nouveau, je me dirigeais vers le centre, là où tout reprend sens pour composer un ensemble cohérent. Je mets par écrit ce que je vis dans les confins avec honnêteté, sans rien ajouter ni retirer; je compte sur toi, lecteur, pour m'aider à comprendre ce qui y est arrivé et qu'il m'est difficile de saisir, tant les lisières du monde sont propres à nous marquer pour toujours d'une impuissance mystérieuse.» Réduire la mégalomanie ferait du bien à l'humanité, selon Olga Tokarczuk. Cet homme, cartésien, est secoué par la rencontre qu'il fait. Ce souci de secouer les certitudes jette à la face du lecteur des doutes quant à ce que l'homme considère comme acquis, quant à la place qu'il s'accorde dans un monde, pour lui, conquis.

Cependant, ces certitudes peuvent nous piéger, y adhérer peut être périlleux. Dans « les bocaux», nous pouvons vérifier combien les lieux communs nous rassurent et peuvent donc nous mener à notre perte sans que nous ayons eu le temps de vérifier leur véracité. Ainsi, toutes les sociétés reconnaissent la sécurité engendrée par l'instinct maternel: « Mais il est connu que les mères sont faites pour aimer et pardonner», affirme le narrateur dans cette nouvelle. L'emploi de la conjonction « mais» peut donner une idée sur les faits de cette nouvelle qui nous dit justement que le confort dû à la certitude de cette affirmation peut mener à la mort.

Regard surplombant et inclusif

«Histoires bizarroïdes» nous fascine par la variété des tons adoptés des histoires racontées. On découvre une imagination qui dessine parfaitement l'état du monde sans le décrire tel qu'il est, mais en l'interprétant.

On y lit comment les hommes peuvent créer des rituels bizarres pour maintenir l'ordre. Une société soudée est parfois due au leurre que les décideurs utilisent pour maîtriser le peuple. Le politique n'est pas exclu de ces nouvelles car l'écriture ne peut ignorer les problèmes de son temps, les problèmes de l'homme habitant sur terre.

Du politique à l'intime, la psychothérapeute qu'est Olga Tokarczuk donne la parole à un personnage qui raconte ses angoisses d'enfant pour dire que le regard que l'on pose sur soi de l'extérieur peut être terrifiant. Cet enfant voyait sa propre image d'adulte le fixer au moment où il allait dormir. Il se mettait à hurler et se faisait consoler par ses parents. Une fois devenu adulte, il réalise que le reflet qui le fixait était sa propre image. L'angoisse est intacte mais les parents sont morts. La linéarité du temps est à vérifier. Un sentiment étrange d'angoisse doublé de celui de l'abandon régit la vie de l'adulte que la solitude livre à lui-même. L'enfant, tapi au fond de lui-même, a peur de ce qu'il est devenu, a peur de ce qu'il va devenir. La linéarité du temps cède le pas à la juxtaposition des états: « enfant/ adulte».

Divers sujets sont abordés dans ces nouvelles, vivre avec ses propres clones et leur confier les tâches de la cuisine, du jardinage, etc. sont un rêve réalisé dans une nouvelle où l'on peut enfin vivre sans avoir «besoin» de l'autre qui peut être problématique. Le traitement de ce sujet se fait au gré d'un regard amusé qui envisage et raconte cette possibilité.

«Histoires bizarroïdes» donne libre cours à l'imagination, à l'insolite en fascinant le lecteur qui découvre de nouvelles perspectives pour observer le monde.

La littérature comme lien

Olga Tokarczuk rappelle que le mystère de la littérature est que des hommes de cultures différentes sont sensibles aux écrits les uns des autres. Les traducteurs sont de vrais passeurs. C'est grâce à eux que nous pouvons atteindre l'autre, son semblable handicapé par une langue qui lui est étrangère. Or, il est nécessaire que les hommes puissent se raconter des histoires, puissent décrire leur vision du monde et l'imaginer. Car raconter le monde, c'est le créer.

Dans une rencontre avec Olivia Gesbert sur les ondes de France Culture, Olga Tokarczuk avance : « La littérature est pour moi une possibilité d'ouvrir de nouvelles perspectives de voir le monde. Je suis sûre que le fait de raconter le monde est très important. Si le narrateur change, le monde pourrait changer» (la Grande table culture du 7- 12-2020). Littérature, cinéma, musique, danse, peinture ... autant de façons de transmettre un regard unique jeté sur le monde. Autant de façons de faire coïncider l'émotion avec l'expression!