Tunisie: Ça se bouscule pour Skhiri !

L'OL, Séville et les Blues de Chelsea veulent mettre le grappin sur Ellyès Skhiri.

Ellyès Skhiri, milieu du FC Cologne, est actuellement pisté par plusieurs clubs huppés d'Europe. Et il se pourrait que Skhiri quitte Cologne dès le mercato estival pour rejoindre l'Olympique Lyonnais, le club espagnol du FC Séville ou l'équipe anglaise de Chelsea. Jusque-là, seul Lyon a formulé une offre officielle. Transfuge de Montpellier, Skhiri , 26 ans, avait opté pour Cologne en juillet 2019 en contrepartie de 6 millions d'euros. Il a disputé 52 matches en Bundesliga et se trouve être le marathonien de son équipe.

Bassem Srarfi bientôt de retour au CA ?

Rumeur ou information ? Un fait est certain, Bassem Srarfi, attaquant de Zulte Waregem, est favorable à un retour au CA sous forme de prêt. Passé de l'OGC Nice au club belge de Waregem en janvier 2020 pour un contrat de trois ans et demi, Srarfi, 23 ans, peine jusque-là à prendre son envol. Or, il est probable que le président du CA, Youssef Elmi, fasse bientôt le déplacement en Belgique afin de convaincre les dirigeants de Zulte Waregem de céder Srafi au Club Africain à titre de prêt. Bien entendu, même en cas d'accord des deux parties, tout dépendra de la levée de l'interdiction de recruter infligée par la Fifa. En passant, le président du CA devrait aussi faire escale à Marseille afin de trouver un accord quant à un rééchelonnement des dus marseillais en rapport avec le transfert de Saber Khelifa.

Revoilà Ben Slimane

Dans le cadre de la Ligue danoise, Anis Ben Slimane, remplaçant au coup d'envoi, n'a pas manqué de vite trouver ses repères sur le terrain en signant le second but des siens face à Randers. Issam Jebali, à son tour, a signé le second but d'Odense face à Lyngby. C'est la 9e réalisation de Jebali cette saison. Enfin, Seïf Chebbi, joker offensif de Hartberg, a marqué son 4e but sous la bannière des Autrichiens TSV Hartberg.

Ligue 2 : CSHL-ESHS pour la suprématie

Les deux premiers du play-off de la Ligue 2 vont en découdre samedi pour le titre honorifique de champion de la Ligue 2. Cette rencontre mettra aux prises le CS Hammam-Lif et l'ES Hammam-Sousse. Le match aura lieu à 13h30, à El Menzah.

Francesco Totti, fondé de pouvoir de Mootez Zaddem

L'international U20 et milieu de terrain du club letton Valmiera FC, Mootez Zaddem, aura pour agent la légende vivante de la AS Roma, Francesco Totti. Pur produit de l'Etoile Sportive du Sahel, Zaddem avait opté pour Valmiera en mars 2020.

Faouzi Benzarti met les choses au clair

L'entraîneur du WAC, Faouzi Benzarti, a réfuté les rumeurs selon lesquelles l'exécutif du Raja l'aurait consulté avant l'intronisation de Lassaâd Jarda. L'ex-timonier du team Tunisie a simplement fait référence à son expérience concluante au Raja en 2013 (le club avait atteint la finale du mondial des clubs face au Bayern Munich), laissant penser que les dirigeants auraient ainsi voulu renouer avec une école (tunisienne) qui a fait ses preuves. Jusque-là, le Raja de Lassaâd Jarda compte trois victoires consécutives depuis l'avènement de l'ex-coach de l'USM.

Ezzamalek : Ferjani Sassi très gourmand !

Ferjani Sassi va probablement quitter les Cairotes d'Ezzamalek en fin de saison. Ezzamalek lui a récemment proposé environ 5 millions de dinars par an pour rempiler, mais le stratège tunisien en exige le double.

Pas d'arbitres tunisiens aux JO

L'arbitrage tunisien ne sera pas présent au tournoi olympique du Japon. La liste des arbitres retenus comprend des « referee » de l'Afrique du Sud, du Soudan, du Lesotho, de l'Egypte, de l'Ethiopie, du Kenya, du Malawi, du Mozambique et du Maroc.

Uafa : Raja-Ittihad, le 21 août

L'Uafa a récemment divulgué la date de la finale de la Coupe arabe des clubs. L'apothéose entre les Marocains du Raja Casablanca et les Saoudiens d'Al Ittihad aura lieu le 21 août au Maroc.